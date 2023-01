La historia de Facundo, el joven de San Luis que formará parte del Teatro Colón

Un joven oriundo de San Luis, Facundo Quiroga, comenzó su camino a través de distintos seminarios de danzas, concursos y presentaciones en instituciones, donde mostró su talento. Hace días, logró ingresar como alumno regular del imponente Teatro Colón.

Este joven estudiante de la Escuela Arte Danza “Etude L’Art Ballet” de la capital puntana, audicionó y, tras un largo camino, logró ingresar al emblemático teatro.

El camino de Facundo hasta llegar al Teatro Colón

Facundo ingresó en 2018 a la escuela de arte y danza puntana. En ese entonces, confesó que “cuando entré a la escuela me gustaba el teatro, pero quería incorporar algo más, como el baile... La danza clásica es muy rígida, requiere de mucha actitud, es un ejercicio que te ayuda día a día en tu disciplina, que va de la mano con el talento”, expresó en su visita a Terrazas del Portezuelo.

A partir de allí, empezó a incursionar en este arte.

Además de formar parte de diversos repertorios en papeles principales, como por ejemplo “Cascanueces” y “Don Quijote”, durante el 2022 su trabajo fue intenso y continuo.

Incluso, Facundo y otros compañeros de su escuela viajaron a Buenos Aires a perfeccionarse en la Fundación Julio Bocca.

El joven puntano tomó clases especiales con la maestra del Teatro Colón, Paula Argüelles, y también realizó varios seminarios, más el montaje de importantes obras que lo tuvieron como protagonista.

Argüelles le otorgó una beca completa para perfeccionarse en la compañía de ballet BPA y para postularse y poder ingresar como alumno regular del Teatro Colón para el año 2023.

Facundo Quiroga visitó Terrazas del Portezuelo acompañado de la ministra de Educación provincial, Eugenia Cantaluobe. Foto: ANSL

¿Cómo ingresó Facundo al Teatro Colón?

Tras una fuerte preparación en cuanto a la danza, el joven puntano comenzó a intensificar sus estudios en francés y música, materias teóricas que exigía el Colón, además de seguir perfeccionándose en la práctica de ballet.

La primera eliminatoria se trató de una presentación de un video de clase (barra y centro) donde fue seleccionado para la etapa presencial.

En la etapa siguiente, que era eliminatoria, el jurado estaba conformado por 12 maestros. Primero se rendía la práctica y, si se aprobaba, se pasaba a la instancia teórica.

Finalmente, tras sortear todas las etapas del concurso, Facundo fue seleccionado para formar parte del Teatro Colón.

Facundo Quiroga: Su alegría, los prejuicios contra los hombres en la danza y su mensaje a los más jóvenes

“Siento muchos nervios. No puedo creer que esté en el Teatro Colón, que es algo inmenso y hermoso. Conocer a bailarines del extranjero es increíble”, expresó Facundo Quiroga en su visita a Terrazas de Portezuelo, tras ser invitado por la ministra de Educación provincial, Eugenia Cantaloube.

“Yo me voy a ir solo a Buenos Aires en febrero y por eso estoy tratando de pasar mucho tiempo con mi familia y con mis amigos”, relató el joven, quien además dejó un importante mensaje para otros jóvenes que quieran incursionar en la disciplina:

“Si hay chicos a los que les gusta el baile, les diría que no bajen los brazos, que si tienen un sueño lo cumplan, que sean determinados, que no tengan miedo.

Yo pensaba que el baile era para niñas y tenía miedo por lo que me podían llegar a pensar, pero cuando pude decir que me gustaba, me desahogué y pude expresar lo que realmente quería”, expresó el joven.