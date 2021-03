Desde el comienzo de los operativos policiales, a medidos de octubre del año pasado en todo el territorio de San Luis, desarticularon 389 fiestas clandestinas en toda la provincia.

Así lo confirmó el comisario Javier Dionisio Funes, jefe de Operaciones y de la Unidad Investigativa Covid19, luego de haber detectado tres fiestas clandestinas durante el finde semana.

“El procedimiento que se realiza es notificar a los propietarios el incumplimiento que tienen al artículo 205, se constata si el lugar tiene alguna autorización o no por pate del Comité de Crisis en relación a la capacidad y si está habilitado o no con los correspondientes hisopados; si no cumple ninguno de estos requisitos se labran las correspondientes actuaciones dándole lugar al Juzgado y se le inicia la causa al propietario del inmueble u organizador de la fiesta”, explicó.

Además, el Comisario afirmó que en enero y febrero del 2021 se incrementaron las reuniones ilegales y agregó: “Por eso se están intensificando las tareas investigativas y los trabajos del personal policial en relación a la detección de las fiestas clandestinas”. Y aclaró: “Hay fiestas que fueron autorizadas y cumplieron con todo lo que determina el protocolo como las de los estudiantes que se egresaron”, señaló.

La Unidad Investigativa Covid19 también controla bares, donde se pide “el uso obligatorio del barbijo y el distanciamiento correspondiente”. En relación a las actas, Funes dijo que se observaron camioneros sin barbijo y “en lo que va de la pandemia se labraron más de 358 actuaciones por la falta de uso de barbijo en choferes y acompañantes”. Fuente: Sanluis24