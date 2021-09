Con una fiesta, Alfredo “Puly” Villegas fue recibido por una multitud en su arribo al aeropuerto de la ciudad de San Luis, tras convertirse en campeón del mundo en España.

El pelotari puntano ganó el título tras vencer por 2-0 (15-9 y 15-12) al español Gustavo Vidal en la final de la Copa del Mundo Frontón 30 metros. La conquista tuvo en esta ocasión un gustito especial porque el “Puly” compitió en pelota goma, una especialidad que no es la suya y para la que se preparó arduamente.

Alfredo Villegas emocionado abrazando a su madre El Diario de la República

Villegas contó sus sensaciones tras bajarse del avión: “Es una emoción muy grande porque trabajé muchísimo. La mayoría de los países no creían que iba a ganar porque no era mi especialidad y eso me dio más fuerza. Dios estaba conmigo”.

Hubo una caravana en homenaje a este gran deportista que comenzó su recorrido en la avenida Fuerza Aérea con destino al Trinquete Modelo de Pelota Vasca, donde se realizó un acto en su nombre.

