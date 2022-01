Este lunes, la fábrica Tecnocom del Parque Industrial Norte de la ciudad de San Luis, no permitió el ingreso a 4 trabajadores, 2 del turno mañana y 2 del turno tarde, porque no tenían el esquema de vacunación completo contra el coronavirus.

Por esta medida, la cual no habían notificado previamente, 4 trabajadores no pudieron asistir al lugar y, desde la empresa, les descontaron el día.

Esto desató el reclamo por parte del gremio. Mario Miranda, delegado gremial de la Unión Obrera y Empleados de Plásticos (Uoyep) explicó que la empresa había notificado la medida vía mail, pero solamente al personal jerárquico y de seguridad, no a los obreros.

Fábrica Tecnocom de San Luis Foto: web

Esta medida conlleva que empleados, camioneros y repartidores deben demostrar, a través de la App Vigilancia Epidemiológica 4.0, que están vacunados.

Solo 4 trabajadores no están inoculados por una decisión personal, pero desde el sindicato consideraron que la medida no corresponde ya que la vacuna no es obligatoria, describió El Chorrillero.

Tecnocom se dedica a la fabricación de mangueras y caños PVC. Es la primera planta de San Luis que tomó esta decisión. Desde el gremio denunciaron el hecho en la Comisaría 4° por no permitir el ingreso de los empleados y luego enviaron una carta documento a la empresa para que en el lapso de 48 horas dé marcha atrás con la medida.

En caso de no hacerlo, el sindicato anticipó una movilización a favor de la restitución de los puestos al personal.

Fuente: El Chorrillero.