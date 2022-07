Carolina Singer Pérez es de San Luis y se encuentra entre las 15 argentinas que quieren representar al país en el concurso de belleza internacional “Miss Belleza Marina” que se llevará a cabo en Punta Cana, República Dominicana, en el mes de octubre.

Leonina, de 29 años y puntana de nacimiento, sueña con representar al país en Centroamérica.

"Carito" Singer. Foto: Gentileza

La historia y los comienzos de “Carito” Singer

“Mientras vivía en San Luis fui creando mi carrera de modelo. Una vez que terminé la carrera, llegó el momento de las fotos, de vidrieras vivientes, de locales de ropa y desfiles para hacerme más conocida.

Un día sentí que estaba para una corona y en el año 2012 me postulé para ser Miss Less Argentina en Tucumán y salí ganadora, representando a todas las lesbianas del país. Yo soy una persona less, así que me sentí súper orgullosa de haber ganado esa corona”, comenzó contando sobre sí misma a Vía San Luis.

"Carito" Singer. Foto: Gentileza

Hace aproximadamente 10 años, la modelo decidió irse a vivir a Villa Mercedes. Allí despertó su pasión por el modelaje y la cocina. Tras estudiar en el IGA, logró trabajar en restaurantes de los más conocidos de la ciudad. “Inclusive logré ser encargada de cocina y de eventos en varios restaurantes”, contó.

“Carito”, como la apodan, hoy vive de la cocina: “Es lo que me da de comer”, confiesa.

“Como siempre me gusta ir por más, también decidí hacer la carrea de estilista y hoy, en mis tiempos libres, hago peluquería… Me gusta cortar más a los hombres porque son más rápidos y saben lo que quieren. Además, es solo máquina y tijera…

A todos los hombres de mi familia los agarré de prácticas en primeras instancias. Eso fue muy gracioso de ver”, contó entre risas.

"Carito" Singer. Foto: Gentileza

Caerse y levantarse: sobreponerse ante la adversidad

“Llegó una etapa en mi vida en la que todo lo que venía construyendo, granito por granito y proyectando a futuro, se me derrumbó. Se me derrumbaron todas las ilusiones… la vida”, relató Carolina.

Sin embargo, tras un tiempo de introspección, decidió salir adelante volviendo a sus raíces. Así, volvió a San Luis y retomó sus actividades con las fotos, los desfiles, los locales de ropa que tan feliz la habían hecho tiempo atrás.

Miss Belleza Marina Foto: Gentileza

La sorpresiva noticia del certamen de belleza internacional

“Un día, un amigo me manda una captura de un certamen de belleza, Miss Belleza Marina… Dije, ‘esto es para mí’, así que me anoté, me llamaron y quedé entre 15 argentinas muy lindas. Yo represento a la provincia de San Luis”, exclamó la puntana.

Esta corona internacional que se disputa, conlleva de una capacitación previa. Por ello, Carolina explicó la diferencia entre una modelo de pasarela y una “Miss”.

“Una ‘modelo de percha’ tiene que vender ropa. Sin embargo, la ‘modelo Miss’ tiene que venderse a sí misma: a través de su sensualidad, de su mirada, de su sonrisa, sus movimientos o sus palabras”, detalló.

"Carito" Singer. Foto: Gentileza

“Miss Belleza Marina”

De cara al certamen internacional, Carolina opina que, para ella, esto ya es “un logro increíble”. “No puedo creer que haya llegado a esto. Miro para atrás y digo ‘pasé por tantas cosas, pero a la vez fui creando una raíz para llegar a este logro’, que para mí es un sueño”.

En septiembre será la gala donde una de las 15 argentinas será la elegida para representar al país en Punta Cana. Tras esto, Carolina o alguna de las otras 14 participantes se medirán con las “Miss” de otros países.

Las expectativas de la puntana son siempre las mejores. “Siempre digo que todo lo que me propongo, lo supero”, supo decir. ¿Se le dará?