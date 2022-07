Corinna Kopf es una de las modelo que “más gana en OnlyFans”, pero no es exitosa en el sitio más famoso de contenido para adultos sino también en Instagram, cuenta en la que tiene 6.7 millones de seguidores.

Corinna Kopf Foto: Instagram @corinnakopf

En esta oportunidad, la rubia salió a disfrutar el agradable clima nocturno estadounidense con un look total white: top y minifalda, los cuales dejaron ver su piel.

Corinna Kopf revolucionó la red social con un look total white. Foto: Instagram/@corinnakopf

“Taste like skittles” (Saben a bolos, en español), escribió en la descripción de la imagen, la cual no tardó en obtener casi un millón de likes. Pero eso no fue todo, también despertó todo tipo de reacciones.

Corinna Kopf revolucionó la red social con un look total white. Foto: Instagram/@corinnakopf

“Hola, puedo ver tu brasier”, “Por favor, dame una chance”, “Corinna eres muy hermosa”, “Eres muy linda”, “Eres muy sexy”, “Te amo”, “Hola muñeca”, le dijeron solo algunos.

Cuántos seguidores tiene Corinna Kopf en OnlyFans

De acuerdo con FansMetric, Corinna Kopf tiene alrededor de 129.000 suscriptores, los cuales pagan una membresía de hasta 25 dólares. La infuencer aseguró a través de un video del ‘youtuber’ David Dobrik, que con sólo un mes de estar presente en OnlyFans logró facturar 4,2 millones de dólares.