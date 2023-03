Abuso sexual: intervinieron el Colegio Gonzaga en San Luis, quedaron a cargo 2 monjas y serían 7 los casos

Luego de las denuncia por abuso sexual que se habría originado en el interior de la escuela San Luis Gonzaga, en la ciudad de San Luis, este jueves llegó la orden de intervención y la institución quedó a cargo de dos monjas.

Padres de los alumnos del colegio Gonzaga de la ciudad de San Luis, piden información sobre los hechos de abusos sexuales ocurridos en el interior de la institución, la cual está intervenida. Foto: La República

En una primera instancia actuó el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia, en las últimas horas continúan con la investigación de abuso a un alumno del Instituto. El estudiante de 7 años (dijo haber sido ultrajado por un estudiante del secundario), será sometido a Cámara Gesell.

Aunque la situación se agravó con otras denuncias que se sumaron al primer hecho y ante estas nuevos presuntos abusos intervinieron el Instituto.

En una primera instancia, una vez conocidos los hechos el pasado lunes 23, el representante legal de tres familias cuyos niños habrían sido víctimas de abuso dentro de la institución, Esteban Bustos había solicitado formar una compulsa (investigación paralela) para que la Justicia Penal determine si la directora de la institución no cumplió con su obligación de tutelar a los niños y si hubo ocultamiento de información.

El letrado también confirmó que solicitó el accionar a la congregación Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, con sede en la provincia de Córdoba.

Reclamos en el Colegio San Luis Gonzaga

Padres del nivel inicial y primario del Instituto San Luis Gonzaga pidieron explicaciones y justicia (video gentileza diario La República).

Ante la intervención dos monjas se convirtieron en las principales autoridades de las cuales “reciben instrucción los directivos de San Luis”. Es por ello que en las últimas horas las nuevas autoridades se reunieron con los padres del alumno de 7 años (se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico).

Las 3 causas judiciales

Sobre el caso en el Instituto Gonzaga hay tres causas judicializadas (en total son 7), que apuntan directamente al mismo acusado, aunque se mantiene cierta reserva sobre otros padres que “por decisión de sus hijas” no se han manifestado ante la Justicia de San Luis.

El abogado Bustos remarcó “sí nos acompañan y aportan toda la documental que sirva para el esclarecimiento de los demás casos, será clave”, a los medios puntanos.

La respuesta de la directora a los padres: “Son cosas de chicos”

En declaraciones a la prense, el abogado Bustos también remarcó sobre el accionar de la directora. “Una madre me manifestó que cuando fue a hablar con ella (la directora) respecto a uno de los episodios, ella le contestó que son cosas de chicos, nada más, un juego de chicos. Y la mujer le dijo: ‘Mis hijos no juegan de esa manera’. En esa ocasión, también podría haberle comunicado al Ministerio de Educación o a la Justicia, y no lo hizo”.

Cámara Gesell

La Cámara Gesell constituye en estos hechos una herramienta indispensable para la toma de un único testimonio, a cargo de la fiscalía.

Se trata de una sala acondicionada con dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral, con el fin de evitar el hostigamiento y la revictimización de la persona vulnerada.

Los especialistas pueden utilizar preguntas abiertas del tipo qué, quién y donde en niños de preescolar. Sin embargo las preguntas cuándo y por qué no deben utilizarse hasta que el niño no cumpla al menos, 7 años.

Tales ventajas de la Cámara Gesell serían: su inmediatez, el acotamiento de etapas procesales y la necesidad de su registro a través de videos evitando la discrecionalidad, arbitrariedad y/o subjetivismo, facilitando la defensa en juicio.