Video: Denunciaron que una niña de 7 años sufrió bullying en una escuela de San Luis

Milagros, la mamá de una niña de 7 años, denunció públicamente que su hija sufrió bullying en la Escuela “Doctor Ricardo Gutiérrez” de La Toma, en San Luis. El hostigamiento hacia la pequeña, que asiste a 2° grado, ocurrió durante todo el año pasado y también a inicios de este 2023.

Las burlas provinieron de un grupo de compañeros de su curso, que la amedrentaban por su cuerpo.

“Le escondieron la cartuchera en el baño, le sacaron las galletas porque decían que estaba gorda y no debía comer, no permitían que subiera a una hamaca por su peso, decían que era sorda, le rompieron el guardapolvo y le tiraron tierra con pasto arriba de la cabeza”, contó la madre en una entrevista con el medio El Chorrillero.

Cuando comenzaron los episodios, Fernández le planteó el tema a la maestra de grado, pero si bien se comprometió a “tomar cartas en el asunto, los hechos continuaron”.

Bullying (imagen ilustrativa).

“Le conté cómo la estaba pasando mi hija en la escuela, que llegaba todos los días llorando a mi casa por el bullying que le hacían y nunca tuve soluciones. Me decía que se iban a ocupar, charlar, pero no pasaba nada”, planteó.

El video del triste testimonio de la menor que fue víctima de bullying en La Toma

Ante la falta de respuestas por parte de la directiva del colegio, la mujer publicó un video donde su hija expone el acoso diario que sufría por parte de sus compañeros.

“Ya no aguanto más. Unas nenitas dijeron que no me puedo subir a la hamaca esas que son de playa porque estoy gorda. Y en gimnasia, siempre dicen que estoy muy gorda y no puedo jugar”, relata la pequeña en medio del llanto.

Al respecto, su mamá añadió:

“Lo hice porque estoy cansada, devastada. Hace un año y medio que vengo con esto y no supe más cómo accionar, no tuve respuestas de la maestra ante todos los casos de bullying que le presenté. Me cansé”.

Este martes, Milagros se había reunido con los padres de los alumnos acusados, la directora de la institución y una docente. Sobre este encuentro, la mamá señaló que “se tocaron varios puntos y parecía como que estaban más enojados por el video que hice de lo que realmente es el caso”.

Si bien la directora se comprometió a ocuparse del tema, no se tomaron medidas. Como no quedó conforme, Fernández decidió cambiar a su hija de colegio.