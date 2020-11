Abril Godoy una joven ajedrecista de Villa Larca fue designada por ranking para jugar en el 1° Mundial de Ajedrez Online Sub 16.

Una sanluiseña representará a la Argentina en el 1° Mundial de Ajedrez Online Sub 16, ella es alumna de la Escuela de Talentos de la ULP. El evento online comienza el 27 de noviembre y finaliza el 23 de diciembre 2020.

El ajedrez continuó jugándose por internet, con gran éxito prácticamente en modalidad de boom y cerrará el año 2020 con el 1° Mundial de Ajedrez Online Sub 16. Convocada por la FADA (Federación Argentina de Ajedrez.

Abril Godoy es integrante de la Escuela de Talentos de la ULP, será la encargada de representar a nuestro país y su participación marca un precedente para la provincia de San Luis. El mundial comienza el 27 de noviembre y finaliza el 23 de diciembre. Argentina empieza a competir a partir del 2 de diciembre.

La joven de Villa Larca, fue designada por ranking para jugar en el evento. Al respecto comentó: “Me sorprendí, no sabía que podría llegar a ser candidata a un torneo así. Me dijeron que clasifiqué por mi Elo. Es una oportunidad que me hace mucha ilusión”.

Para dar lo mejor de sí en el torneo, Abril modificó su rutina escolar y sus clases de dibujo (ganó la “ExpoChess 2018”, un certamen que promueve la cultura vinculada al ajedrez y al arte). Ahora todas las mañanas practica sus movimientos y las demás actividades escolares las deja para la tarde.

“También me estoy preparando psicológicamente, para combatir algunos miedos. Si bien el ritmo de juego (10+3) me gusta y me tengo fe, sé que será difícil”, comentó.

Las partidas se jugarán a través de la plataforma Tornelo, utilizada en las Olimpiadas Online 2020, donde San Luis sumó a 2 jugadores en la Selección Argentina (Guadalupe Besso y Pablo Acosta).

Desde que inició la cuarentena por la pandemia Covid-19 , casi la totalidad de los deportes dejaron de practicarse y por ende se cancelaron competencias, olimpiadas y torneos. No fue el caso del ajedrez, que puede jugarse por internet del mismo modo que de forma presencial.