Durante la mañana de este lunes en Trinidad, un impresionante incendio arrasó con un depósito de maquinarias. El evento comenzó poco después de las 8 en el local ubicado en calle Larraín entre Tucumán y La Rioja, en el departamento Capital. En un principio, el humo negro se detectaba desde varias cuadras a la redonda.

Hasta ese lugar llegaron personal de la Comisaría 3era y también de Bomberos. Además, se hicieron presentes trabajadores del área Servicios de la Municipalidad de Capital, quienes se encargaron de cortar el portón de metal debido a que tuvieron que meter el camión adentro. Así, los bomberos pudieron ingresar al depósito con al menos cuatro autobombas y así poder apagar las llamas, que cada vez se hacían más grandes.

Personas que circulaban por el lugar se frenaron para ayudar pero solo pudieron hacerlo los profesionales debido a la gran magnitud del incendio. El momento de tensión fue apaciguándose y con el correr de los minutos las llamas fueron menguando. Alrededor de las 9, los trabajadores continuaban intentando apagar el incendio que ya estaba controlado.

El depósito está cerca al club de pádel Las Terrazas y también hay varias viviendas precarias en la zona, motivo por el cual había temor de que las llamas se extendieran hasta esas construcciones cercanas. En diálogo con Diario Huarpe, el jefe de Bomberos, Carlos Heredia, explicó que dentro del espacio incendiado, un galón, había maquinarias, herramientas y vehículos. “Está la situación controlada, pero los daños fueron de importancia, era el depósito de una familia trabajadora, el hombre es de apellido Albors”, sostuvo.

Por último, constataron que no hubo personas heridas ni afectadas por el fuego. Las pérdidas solo fueron materiales ya que no había nadie adentro del lugar. Lo que no se sabe con exactitud es la magnitud del daño, solo que dentro había entre tres y cuatro movilidades. Tampoco se conoció el motivo por el cual comenzó el siniestro.