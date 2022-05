Una historia realmente triste es la que protagonizó Yésica Gordillo, una joven mamá que falleció el sábado pasado en el Hospital Italiano de Buenos Aires y que tenía tres hijos de 9, 7 y 3 años. Su cuerpo, llegará a San Juan este lunes para recibir una cristiana sepultura.

Su vida nunca fue fácil. Tenía problemas en el corazón y por eso, después de mucho tiempo consiguió el ansiado trasplante hace un año y medio. Pero no todo fue como pensaban y su cuerpo rechazó el órgano hace dos meses y ella no resistió. La joven madre vivía junto a su pareja Cristian Echevarría y sus tres pequeños, Martín, Jonathan y Edrick, en el barrio Elena Frondizi, ex Lote Hogar 19, en el departamento Rivadavia. Cristian es un joven changarín que se dedica a los trabajos de pinturas en obras, y juntos habían podido construirse un pequeño departamento en el fondo de la casa de la familia de él.

Si bien los problemas de salud tenían larga data, pero hace dos meses su estado empeoró porque el trasplante comenzó a ser rechazado. Así fue como la trasladaron hasta el hospital bonaerense, donde finalmente falleció el último fin de semana.

La familia recibió asistencia y logró que el traslado del féretro sea vía aérea en un vuelo pactado para este lunes en la mañana. Además, consiguieron también el servicio fúnebre. Según publicó Diario de Cuyo, el velatorio tendrá lugar en el Barrio Frondizi y el sepelio en el cementerio de Santa Lucía.