En un robo “al voleo” o planificado -eso lo determinará la investigación- un grupo de delincuentes terminó en la casa del líder de los ladrillos de San Juan. Tras forzar la cerradura de la vivienda, revolvieron todo y molieron a golpes al perro belga que tienen los dueños. El damnificado es Juan Pablo Cornejo, delegado gremial de la UOLRA.

El hecho ocurrió el jueves en horas de la tarde, en una casa del barrio 5 de Abril, en Capital. Los ladrones aprovecharon que en el lugar no había nadie e ingresaron violentamente para luego alzarse con un jugoso botín. “Los muchachos entraron y rompieron todo, revolvieron cajones. Mi hija suele estar sola cuando mi ex esposa trabaja, pero ayer no se encontraba porque tenía una sesión de uñas por el cumpleaños de 15″, relató Cornejo en diálogo con AM1020.

Los delincuentes, después de revisar cada rincón de la casa, sustrajeron 320.000 pesos que la familia tenía guardados para terminar de pagar los servicios de la fiesta de 15 de una hija menor. También se llevaron 2 televisores de 32′' y 50′' y la guitarra eléctrica de la chica con el amplificador.

“Es la pérdida mayor porque mi hija lloraba mucho ayer porque le robaron su guitarra. Me partió el alma. También se sintió violentada porque al placard le arrancaron la puerta y molieron a golpes al perro. Fue una experiencia rara, violenta porque se trata de un lugar muy transitado con 2 paradas de colectivos a pocos metros”, apuntó Cornejo.

La Policía está investigando el hecho. Por ahora no tienen pistas de los delincuentes. “Falta presencia policial en la zona. Los vecinos están cansados, viven todos encerrados, nadie sale a la calle por los robos”, cerró el damnificado.