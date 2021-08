Una sanjuanina de 26 años ganó un concurso internacional de diseño. Se trata de Carolina Bellino, quien gracias a su creatividad y trabajo logró un merecido reconocimiento en el mundo del diseño gráfico.

//Mirá también: Un sanjuanino ganó una medalla en las Olimpiadas de Matemática

En diálogo con Diario 13 San Juan, Carolina explicó que el concurso implicaba la creación de un póster que luego sería utilizado en el marco del día internacional del traductor. “Me enteré del concurso por medio de mi hermana, Agustina, quien es traductora”, sostuvo la sanjuanina, quien agregó que fue su propia hermana quien la incentivó a participar del certamen.

A la vez, remarcó que tuvo que sortear diferentes obstáculos en el camino: “Trabajo mucho y el tiempo me jugó un poco en contra, subí los archivos y envié mi propuesta el último día que estaba abierta la postulación, con muchos nervios y ansias”. Sobre el proceso creativo, argumentó que “como todo proceso de diseño, comienza en una idea y va mutando. La federación dio el lema ‘unidos en la traducción’, de ahí surgió la primera idea: un puente cuya morfología sean personas. Al terminar esa idea, veía que el concepto no se terminaba de entender, y esas personas que formaban el puente, pasaron a formar el logo de la FIT (Federación Internacional de Traductores). Y así, basándome en la estructura del logo, surgió el poster final”.

El póster que diseñó Carolina y que ganó el concurso Diario 13 San Juan

Después de un mes, Carolina recibió un correo electrónico escrito en inglés. “Cuando vi la palabra “winner” sentí una emoción muy grande. Inmediatamente me contacté con mi hermana, quien me tradujo el mail y me ayudó en la comunicación con la FIT”, contó, y luego agregó: “Mi mayor alegría fueron las palabras de mi hermana cuando lo vio, ‘me encanta, me siento identificada! Todo tiene un sentido’”.

//Mirá también: Barassi y su visita sorpresa a San Juan: reencuentro con la familia, grabaciones y mucho arte

Sobre su profesión, Carolina concluyó: “Creo que estamos en un gran crecimiento, día a día la gente va entendiendo más nuestra profesión y viendo la importancia del diseño y la comunicación pensada de manera estratégica, más allá de lo estético. En un futuro inmediato espero poder seguir trabajando full de esto que amo. Por otro lado, me encantaría poder formar mi empresa de comunicación y diseño, con un gran equipo interdisciplinar”.