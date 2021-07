Un matrimonio de sanjuaninos fueron protagonistas de un trágico accidente en Río Negro en el que ambos perdieron la vida. Según informaron los medios rionegrinos, las víctimas fueron identificadas como Pablo Correa y Sandra Fuentes. El siniestro ocurrió en la Ruta Nacional 151 a la altura del kilómetro 98, en Catriel, informó lmneuquén.com.

Según publicó el portal de noticias neuquino, “uno de los vehículos invadió el carril contrario y provocó el accidente, aunque aún se desconocen las circunstancias en las que ocurrió”. En la tragedia estuvieron involucrados dos vehículos: un Chevrolet Corsa y un Toyota Corolla. El conductor del otro auto también falleció a causa del impacto.

Según publicaron distintos medios sanjuaninos, Pablo Correa era muy reconocido y querido por su labor solidaria y política en el departamento de Albardón y supo militar en las filas de Martín Turcumán, mientras que Sandra se desempeñaba en la Universidad Nacional de San Juan. Dos de los tres hijos de la pareja los acompañaban en el viaje y producto del accidente fueron derivados a un hospital local con múltiples traumatismos.

Por su parte, Florencia Correa, la hija del matrimonio que no viajaba con su familia, se mostró destrozada en las redes sociales donde publicó un desgarrador mensaje: “Estoy destruida, tengo el corazón partido en mil pedazos. La vida se llevó a mis pilares, se llevó a mis padres, mi mamá, mi papá. Me parece una mentira, no quiero aceptarlo, no puedo aceptarlo. Los amo eternamente. Mis hermanos sufrieron fracturas, necesitan cirugía, pero dentro de todo están estables”, concluyó.