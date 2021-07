Durante la tarde del último domingo, un joven motociclista murió en un accidente vial al estrellarse contra un pilar en el departamento Chimbas. Según constató la policía, la víctima fatal fue identificada como Hugo Lautaro Barrionuevo, de 19 años de edad, quien vivía en el Barrio Valle Grande, en Rawson.

A Hugo Lautaro lo apodaban “El Laucha” y según publicó Diario de Cuyo, se dedicaba a vender semitas y pan casero. Además, supo trabajar como ayudante de albañil y también en un carro de comidas. El joven era el tercero de un total de cinco hermanos. La tragedia llegó alrededor de las 19.10 para su familia. El muchacho circulaba en su Honda 110cc por calle 25 de Mayo en dirección Oeste y, según fuentes oficiales, perdió el control de su rodado unos 50 metros después de calle Juan José Paso. Barriounuevo se salió de la calzada y terminó impactando contra un poste de luz. Como consecuencia, sufrió graves lesiones, intentaron reanimarlo pero no fue posible y falleció en el mismo lugar del accidente.

En el lugar se presentaron los policías de la Comisaría 17ma y también los investigadores de la UFI Delitos Especiales, al mando del fiscal Iván Grassi. Luego de trabajar durante unas horas en el lugar, los investigadores recabaron las pruebas para realizar el informe de la División Criminalística, mientras que la autopsia le fue practicada al joven en horas de la noche.

La principal hipótesis del trágico accidente que se cobró la vida del joven es que el motociclista circulaba a alta velocidad, aunque esto no estaba totalmente confirmado en horas de la noche. Si bien Barrionuevo llevaba el casco puesto, el impacto fue contundente, confirmaron fuentes judiciales. El caso pasará al archivo, ya que las primeras pruebas indicaron que no participaron terceros, por lo que no hubo otros vehículos involucrados.