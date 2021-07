“No quiero vivir más acá porque cuando salgo a la calle veo a mi hijo muerto”. María del Carmen Pérez (42) es la mamá del niño sanjuanino de 9 años que murió atropellado en medio de los festejos por la consagración argentina en la Copa América. La víctima jugaba a la pelota con sus amigos cuando dos autos colisionaron entre sí y uno de ellos terminó impactando contra él, provocando que perdiera la vida en ese mismo instante. Hay un detenido por trágico siniestro y otro conductor que continuará en libertad mientras avanza la investigación.

El siniestro ocurrió en los primeros minutos del domingo 11 de julio, en el cruce de calle Félix Aguilar y Santa Rosa, en el departamento Rawson. Desde entonces, la mujer y madre del nene vive una pesadilla. No entiende cómo ocurrió la fatalidad y aún tiene presente la carita de felicidad de su pequeño.

“Mi hijo tenía toda la cabeza partida. Me lo reventaron por dentro. Todavía estoy muy mal. Me va a llevar mucho tiempo recuperarme de esto. Lo único que pido es Justicia por mi hijo”, señaló María del Carmen entre lágrimas a Diario Harpe.

La mujer no pudo contener las lágrimas al hablar de su hijo. Sergio Leiva / Diario Huarpe

El pequeño fue asistido rápidamente por la familia y vecinos, quienes intentaron reanimarlo en todo momento. Un hombre lo cargó en su vehículo y lo llevó al Centro de Adiestramiento René Favaloro, donde constataron que ya había fallecido.

“Lo único que pido es Justicia por mi hijo. Que al culpable no le den de tres a seis años, sino más. Esto no se lo deseo a nadie, es muy feo. Ahora me pregunto cómo se hace para seguir. Nadie me va a devolver a mi hijo, tendré que seguir por los otros”, comentó María del Carmen.

Walter Sigalat, un albañil de 27 años. Diario de Cuyo

Por el caso está detenido Walter Sigalat, un hombre de 27 años que circulaba en su Renault Clio en contramano y borracho. Por la otra calle lo hacía un Ford que manejaba Diego Pérez, quien fue excarcelado y seguirá el proceso de investigación en libertad. Ambos vehículos chocaron entre sí y fue el rodado de Pérez el que se subió a la vereda y embistió a Silva.

“No tengo maldad, ni tampoco soy de ir y quemar una casa, no soy de esa clase de personas. Solo se lo dejo a Dios. Les diría que me llevaron a mi hijo por venir borrachos y a contramano”, apuntó la mamá de la víctima.