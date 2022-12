Un sanjuanino que se la banca: vive en Australia y salió a festejar el triunfo de Argentina en Qatar 2022

Cristian Solera es oriundo de Pocito, San Juan. Emigró del país en el 2019 para trabajar en Australia y como bien argentino salió a los lugares más topícimos de Sidney para festejar la victoria de Argentina en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

El pocitano de 30 años no dudó en celebrar que la Scaloneta pasara de fase en el Mundial. Lo hizo con su novia Rocío, con quien comparte el día a día, y amigos argentinos provenientes de otras provincias. Desde allá Cristian contó que es fans de Messi, a quien llegó a conocer lográndole sacar un autógrafo que posteriormente lo transformó en un tatuaje.

El sanjuanino salió hasta la Ópera de Sídney con el pecho inflado de orgullo para festejar. Lo hizo con el grupete que Australia los reunió, todos con la camiseta celeste y blanca y haciendo bullicio para hacer notar la enorme alegría. Así fue, una caravana argentina en Australia que terminó posteando en sus redes con un divertido video en donde dice “hay alguien aquí con vida?”, representando el famoso meme.

El hincha de Atenas de San Juan, que saltó el charco para buscar nuevas oportunidades, celebró así con un dulce sabor por el triunfo y, sobre todo, por la esperanza compartida en un equipo que hace ilusionar con la Copa.

Cristian, el pocitano en Australia. Foto: Instagram

¿Quién es Cristian y qué hace en Australia?

Cristian Solera vive en Australia y viajó buscando una nueva oportunidad laboral. Y la encontró ganándose la vida como jardinero. De hecho, con los graves incendios que azotaron al país oceánico hace pocos años atrás, este sanjuanino puso su granito de arena para la reforestación.

Su tarea fue rescatar plantines sobrevivientes de eucaliptos y cuidarlos hasta vovlerlos a plantar. A la vez, utilizaba vasos que la gente arrojaba para usarlos como macetitas. “Vean que siempre se puede ayudar, solo debemos pensar que el planeta nos pertenece y debemos cuidarlo”, publicó en sus redes, tras su logro.

Cristian, antes de esto, intentó en reiteradas ocasiones ser voluntario en el Hospital de Koalas pero no pudo lograrlo. Su camino giró hacia otro tipo de cuidado del planeta.

Cristian el sanjuanino en la serie de la Selección. Foto: Instagram

Cristian, el sanjuanino que aparece en la serie de la Selección

Cristian logró aparecer en el documental de la “Selección Argentina, la serie”. Allí contó su anécdota de cómo conoció a Lionel Messi. Y en la previa del lanzamiento por Amazone Prime Video, el pocitano contó: “Vengo siguiendo a la selección y a Leo para que me firme un tatuaje. Me fui al hotel pero no conseguí la firma. Cuando empezaron a sacar a la gente, yo me quedé escondido en una ligustrina, estaba por dormir en la vereda. Me iba a quedar a dormir afuera del hotel”, contó el sanjuanino ante las cámaras mientras viajaba en un colectivo.

“Le mandé mensajes a todo el mundo, Chiqui Tapia ya sabía que estaba ahí con la imagen de la Difunta Correa que había llevado para él porque sé que él es devoto de ella. Salí de la enredadera, me agarraron los de seguridad, le alcancé a decir ‘Chiqui, soy Cristian, traje la Difunta Correa desde San Juan. Yo estaba llorando y sentía que era la última. Me hizo pasar y de golpe estaba cenando con la selección argentina y durmiendo en una habitación privada después”, concluyó Cristian.

Cristian, el pocitano en Australia. Foto: Instagram

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?

El equipo de Lionel Scaloni se medirá con Países Bajos que fue primera del Grupo A delante de Senegal, Ecuador y Qatar y viene de eliminar a Estados Unidos en octavos, al que derrotó por 3 a 1.

El partido por cuartos de final será el próximo viernes 9 de diciembre a las 16 horas. En Argentina, es un día feriado ya que funciona como puente turístico después del jueves 8 que es el día de la Virgen (Inmaculada Concepción de María).