El sanjuanino que cumplió el gran sueño de que Lionel Messi le firmara el tatuaje que tiene en su pierna tras viajar hasta Londres, consiguió otra gran hazaña que podrá recordar por el resto de sus días. Es que, Cristian Solera, logró aparecer en el documental sobre la Selección Argentina de fútbol contando su anécdota de cómo consiguió llegar hasta el mejor jugador del mundo.

En “Selección Argentina, la serie”, Solera tiene una aparición donde cuenta cómo hizo para llegar hasta Messi. Esta serie fue estrenada el último viernes y es producida por Amazon Prime Video y se trata de un documental de cómo “La Scaloneta” consiguió su Copa América en Brasil y su viaje a Qatar 2022 de manera íntima.

“Vengo siguiendo a la selección y a Leo para que me firme un tatuaje que tengo de Leo, me fui al hotel. No conseguí la firma. Cuando empezaron a sacar a la gente, yo me quedé escondido en una ligustrina, estaba por dormir en la vereda. Me iba a quedar a dormir afuera del hotel”, contó el sanjuanino ante las cámaras mientras viajaba en un colectivo. Es que Solera hizo 9 escalas para llegar a Messi en la previa de la Finalíssima contra Italia: Córdoba, Buenos Aires, Sao Pablo, Toronto, Montreal, Frankfurt, Holanda, Dinamarca y Copenhague.

“Le mandé mensajes a todo el mundo, Chiqui Tapia ya sabía que estaba ahí con la imagen de la Difunta Correa que había llevado para él porque sé que él es devoto de ella. Salí de la enredadera, me agarraron los de seguridad, le alcancé a decir ‘Chiqui, soy Cristian, traje la Difunta Correa desde San Juan. Yo estaba llorando y sentía que era la última. Me hizo pasar y de golpe estaba cenando con la selección argentina y durmiendo en una habitación privada después”, concluyó Cristian en el video.