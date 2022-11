Elijió creer: la Difunta Correa en la victoria de Argentina sobre México en Qatar 2022

Scaloni, Messi y compañía pidieron a los argentinos en seguir creyendo. Mantener la fe en esta Selección que ayer supo resolver el partido contra México con dos golazos para seguir por el camino de la clasificación en el Mundial de Qatar 2022. Y allí, como otro argentino testigo de tanto desahogo en el estadio Lusail Iconic, se encontraba un sanjuanino con su bandera argentina que llevaba el nombre de la Difunta Correa estampada.

Fernando Alamino fue a Qatar 2022 con amigos, para alentar a la Selección Argentina y a Messi. Y con él llevó una bandera argentina con el nombre de la Difunta Correa estampada, por quien tiene absoluta fe en sus milagros.

“Estoy en Qatar con dos amigos y algunos conocidos. Varios tenían planeado este viaje desde hace varios meses, pero yo lo decidí cuatro días antes”, confesó el hincha a Diario Huarpe. Y agregó: “de San Juan hay 40 personas seguro” pero “hicimos amistades con gente de Buenos Aires que venía en el avión solos y ahora estamos siempre juntos”.

Los amigos de San Juan con la bandera milagrosa. Foto: Redes

“Llegué un día antes del debut a Qatar. Para el primer partido, con mis amigos salimos casi dormidos. Como llegábamos tarde, me di cuenta de que me había olvidado la bandera en el hotel. Me quería matar cuando estuve en el estadio”, manifestó.

Por eso, para el choque contra México lo primero que pensó fue en que lo acompañe la Difunta. Se colgó su bandera en los hombros y salió con más fe que nunca a ver el duelo contra México. El final, ya todos lo saben.

Fernando, fiel creyente, dijo sobre la Difunta Correa: “Siempre está con nosotros” y para el próximo partido no me la voy a olvidar, prometió.

Fernando Alamino con amigos en Qatar2022. Foto: redes

Quién fue la Difunta Correa

Dalinda Antonia Correa fue una mujer cuyo marido, Clemente Bustos, fue reclutado forzosamente hacia 1840, durante las guerras civiles. Vivían en el departamento de Angaco junto a la familia y cuando los soldados pasaron por allí hacia La Rioja, obligaron a Clemente a unirse. Deolinda, angustiada por su marido y a la vez huyendo de los acosos del comisario del pueblo, decidiera ir tras él siguiendo las huellas de la tropa por el desierto, con su bebé recién nacido en sus brazos y algunas pocas provisiones de pan, charqui y dos chifles de agua.

Cuando se le terminó el agua de los chifles, Deolinda estrechó a su pequeño hijo junto a su pecho y se cobijó debajo de la sombra de un algarrobo. Allí murió a causa de la sed, el hambre y el agotamiento.

Cuando unos arrieros pasaron por el lugar al día siguiente y encontraron el cadáver de Deolinda, su hijito seguía vivo amamantándose de sus pechos, de los cuales aún fluía leche. Los arrieros la enterraron en el paraje conocido hoy como vallecito y se llevaron consigo al niño.

Al conocerse la historia, muchos paisanos de la zona comenzaron a peregrinar a su tumba, construyéndose con el tiempo un oratorio que paulatinamente se convirtió en un santuario. La primera capilla de adobe en el lugar fue construida por un tal Zeballos, arriero que en viaje a Chile sufrió la dispersión de su ganado. Tras encomendarse a Correa, pudo reunir de nuevo a todos los animales.

Hoy en día mucha gente deja en el santuario de la difunta, botellas con agua a cambio de promesas (pedidas o cumplidas), para que “nunca le falte agua a la Difunta”.