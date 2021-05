El administrador del local donde murió el nene de 4 años producto de la caída de un arco de fútbol 5, Gustavo Campillay, fue excarcelado este miércoles en la audiencia donde fue imputado por homicidio culposo. Según publicó Diario de Cuyo citando fuentes judiciales, la Fiscalía investigará lo ocurrido durante un año y también pondrá la mira sobre el ex intendente de Calingasta y actual concejal Adolfo Ibazeta, a quien también le ordenaron la excarcelación de la comisaría 35.

//Mirá también: Tragedia en Barreal: apareció el ex intendente José Ibazeta y se pondrá a disposición de la Justicia

La tragedia que se cobró la vida del pequeño Juan Hilario Uribe el último fin de semana conmocionó a todo el departamento de Calingasta y sobre todo a la localidad de Barreal. La familia estaba celebrando el cumpleaños de su hermano cuando uno de los arcos de una canchita se le cayó en la cabeza provocándole la muerte al niño.

Según la investigación de la UFI 4, entre Campillay e Ibazeta hay un vínculo de palabra aunque carece de documentación firme que la respalde hasta el momento. Además, pudieron comprobar que los permisos que habilitan al lugar estaban vencidos desde finales de 2019 y que el lugar no contaba con ningún tipo de seguro que cubra circunstancias como las que ocurrieron el último fin de semana con desenlace fatal.

//Mirá también: Tragedia en Barreal: un arco de fútbol cayó sobre un niño de 4 años y lo mató en el acto

El último martes, Ibazeta se defendió en declaraciones radiales advirtiendo que se había sentido “consternado” por la situación y que el pequeño era un vecino que conocía: “Conozco a la familia y lamento muchísimo lo que ha pasado”, declaró. Además, agregó que “lo que tenga que ser que sea, me molesta que digan que estoy prófugo. No soy ningún delincuente. Yo me quiero poner a derecho”.