Una verdadera situación dramática y desesperante es la que le toca vivir a una mamá de 3 hijos que no tiene dinero para parar el alquiler del monoambiente en el que viven. Se trata de Claudia de Luca, quien tiene dos hijos con discapacidad y a quien ya le avisaron que si no cancela la deuda será desalojada.

Según contó Claudia a Telesol Diario, ella tiene “un hijo ciego y una hija que sufre de epilepsia”. Además, indicó que el padre les “sacó la obra social a todo el grupo familiar porque se enojó” con ella y que necesita que alguien la “ayude con un techo” porque “la situación es desesperante”.

Si bien Claudia nació en Bariloche, hace más de 20 años que vive en San Juan y, según contó, cuando contrajo matrimonio vivía en Barreal y luego, al separarse, se trasladó hasta Capital. Tiene 56 años y contó que sus ingresos son mínimos y que no puede pagar la mensualidad de $15.000.

“Los ingresos que tengo para subsistir son ínfimos, yo soy diabática, debo pagar los medicamentos, pero lo que más necesito hoy en día es un techo. Actualmente vivimos en un departamento detrás de la Escuela Don Bosco. Es muy triste lo que nos toca vivir y no me deja dormir. No quiero que el Estado me saque a mis hijos por no tener una casa”, sostuvo de manera desesperada. Por último, dejó un número de teléfono por si alguien quiere ayudarla comunicándose al 2646240048.