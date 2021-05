El piloto sanjuanino Matías Martínez, Campeón del TC Pista Mouras, no viajó a La Plata luego de ser hisopado y dar positivo por coronavirus.

“El jueves cuando me fui a hisopar, antes de todas las carreras, di positivo, sin tener ningún síntoma, y sin saber en donde me lo contagié, y no vamos a poder ser de la grilla en este fin de semana”, comentó Martínez.

El jueves se realizó el control de rutina con hisopado para viajar ese mismo día, pero el testeo arrojó resultado positivo, aunque con muy baja carga viral, lo que provocó la modificación del viaje. Esperó hasta este viernes, para el segundo control.

El sanjuanino se perdió todo el viernes de entrenamientos. Aunque los anuncios desde el Gobierno Nacional con las nuevas restricciones por la pandemia de coronavirus, modificó la realidad.

La clasificación de este viernes

La categoría decidió comprimir todo un fin de semana en una sola jornada y evidentemente Tobías se ve perjudicado, pero el piloto sanjuanino sabe que debe recuperarse para volver a participar, una vez que las actividades deportivas.