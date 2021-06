La suspensión de las elecciones, a pocas horas de habilitar las urnas, generó un clima de tensión entre los miembros de la Universidad Nacional de San Juan. La consejera superior Mónica Morvillo recurrió a la Justicia para evitar que los docentes que no concursaron a su cargo no puedan votar, y la Cámara Federal de Mendoza respondió favorablemente, poniendo en suspenso los comicios en la casa de altos estudios. El primero en manifestarse al respecto fue Oscar Nasisi, actual rector, quien calificó la medida como “un daño muy grande” y reconoció que desconoce hasta cuándo estarán postergadas las elecciones.

“Hay que aclarar que la Cámara no ha resuelto la cautelar. Lo que ha hecho es suspender el acto electoral hasta tanto pueda dictaminar sobre la cautelar en particular. Nosotros como institución democrática hemos acatado esta medida. La pregunta es ‘¿hasta cuándo?’. Bueno, la verdad es que no tenemos fecha cierta, porque dependemos de la resolución que finalmente tome la Cámara y nos habilite de nuevo a hacer las elecciones. Y esto puede ser en un abanico bastante amplio de posibilidades”, señaló el titular de la UNSJ a Diario de Cuyo.

Nasisi comentó que convocará a una reunión del Consejo Superior y muy posiblemente a una asamblea universitaria para acordar qué pasos seguir. “Me siento muy apenado por esta situación porque se le hace un daño muy grande, no a una persona, sino a una institución con este tipo de acciones. Me parece que la Universidad necesita urgentemente renovar sus autoridades. Vamos a discutir las acciones. Pero no vamos a poder tomar decisiones en concreto hasta tanto no tengamos la resolución de la Cámara Federal de Mendoza, lo cual no tiene fecha y eso complica que las nuevas autoridades puedan asumir el 1 de julio”, apuntó.

La suspensión de las elecciones tiene que ver con el planteo que realizó Mónica Morvillo. Según explicó la docente jubilada, es ilegal que docentes interinos regularizados puedan votar y ocupar cargos ejecutivos y colegiados cuando la ley de Educación Superior solo contempla estos beneficios para quienes hayan concursado sus cargos.