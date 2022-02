Según un informe de la Secretaría de Minería de la Nación, en 2021 las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 3.230,54 millones, lo que equivale a un 23,3% más que el año anterior. En este marco, San Juan fue la tercera provincia más exportadora de minerales con US$ 845,51 millones. La primera fue Catamarca (US$ 114,48 millones) y la segunda Jujuy (US$ 361,68 millones).

Además, el empleo de las empresas del sector minero llegó a los 31.323 puestos de trabajo promedio anual, valor 2,7% superior al del 2020. Por otro lado, en diciembre este tipo de exportaciones registraron un aumento del 39,8% en relación al mismo mes del año anterior. Según explicaron, en ese período hubo una tendencia alcista de las divisas generadas por las exportaciones de los principales commodities.

El monto del oro aumentó un 43,9%, pero el metal que más se destacó fue la plata con un aumento del 227,2% con respecto a diciembre 2020. Por el lado del litio, las exportaciones crecieron un 202,3%, también en comparación con el mismo mes del año previo, principalmente impulsada por la demanda china.

En relación al empleo sectorial, el promedio anual de 31.323 puestos de trabajo representó una suba del +2,7%, en comparación al del año anterior, que fue de 30.494. Sin embargo, el empleo registrado privado en el mes de diciembre mostró una baja de 0,2% con respecto a noviembre, mes donde registró su pico, con 31.765 puestos de trabajo.

Los sectores No Metalíferas y Minerales no clasificados previamente mostraron variaciones negativas en la comparación interanual del nivel de empleo (-3% y -14,2%, respectivamente). Las que sí registraron importantes mejorías fueron ”Exploración y Financiación para el Litio” (+32,1%) y “Exploración y Financiación en Metalíferos” (+28,1%).

Por último, indicaron que Catamarca lidera también la participación en las exportaciones con el 85,8% sobre el total. Las restantes son Santa Cruz con el 77,2%, San Juan con el 75,2% y Jujuy con el 68,9%.