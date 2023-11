Quién es el sanjuanino arrasó en el Nacional de gimnasia artística superando a grandes figuras de la Selección

Nahuel Martínez tiene 20 años y se consagró campeón argentino de gimnasia artística en el Nacional Federativo de selecciones, que se desarrolló en el emblemático Aconcagua Arena de Mendoza.

El gimnasta, único de la provincia en ser parte del seleccionado nacional con proyección para el 2025, se quedó con la medalla dorada en el all around y en suelo, la de plata en caballetes con arzones, salto, barra y paralelas. Básicamente, arrasó en cada prueba, siendo el gran ganador del certamen.

Nahuel Martínez, campeón argentino de gimnasia artística. Foto: Analia Cuccia

Quién es el sanjuanino campeón nacional

Sin dudas Nahuel Martínez está viviendo un gran presente deportivo. El atleta de 20 años de edad, que nació el 10 de mayo del 2003, viene haciendo historia en la gimnasia artística provincial al convertirse en el primer sanjuanino dentro del proceso de selección desde sus 16 años.

Estuvo preseleccionado para los juegos panamericanos y sudamericanos juveniles y ahora en la mayor logró mantenerse entre los mejores ycon planes de representar al país en torneos internacionales para el 2025.

“Soy el primer sanjuanino que llegó a la Selección, aún lo sigo siendo, pero espero que haya más. Por sumar puntaje en este Nacional, me mantengo entre los gimnastas que deben participar en selectivos para la Selección Argentina en el Cenard, donde se clasifican 6 a los compromisos internacionales”, explicó a Vía San Juan.

Nahuel se inició en la gimnasia artística en el Gimnasio Vip a los 5 años, siendo su padre su entrenador, el profesor Ricardo Martínez. Se entrenaba con mujeres por no haber categoría de varones ni aparatos específicos de gimnasia masculina.

En el 2011 tuvo su primera competencia en un torneo nacional participando en la provincia de La Rioja, donde finalizó tercero. Al año siguiente consiguió el segundo lugar, repitiendo posición en el 2014.

En el 2015 intensificó sus entrenamientos, pero una en el cubito y radio de uno de sus antebrazos, lo que obligó a parar. Sin embargo, al cabo de tres meses se repuso y volvió a prepararse de cara al siguiente año, donde consiguió el segundo puesto en el Torneo Nacional y quedó seleccionado para unas clínicas de futuras promesas.

En el 2018 logró entrar a la Selección Argentina, convirtiéndose en el primer gimnasta sanjuanino masculino en pertenecer al grupo Elite de la Selección Argentina de Gimnasia.

Después vino la pandemia donde tuvo una pausa. Y en el 2020, regresó con el objetivo de mantener su nivel de elite, pero en el 2022 una nueva lesión durante un Nacional de clubes pausó su carrera deportiva.

Lejos de dejarse caer anímicamente, continuó recuperándose y trabajando en su gimnasio para este año, donde finalmente logró consagrarse campeón argentino en el Nacional Federativo de Selecciones.

“Estuve muy cómodo en este torneo, donde hubo mucha gente y estuvo bien competitivo con gimnastas de la Selección, ya que hasta el final del torneo no se supo quién se coronaría campeón”, dijo el sanjuanino que logró el primer lugar por pocas centésimas del segundo, Julián Inguanti (Metropolitana).

Los máximos exponentes de la gimnasia artística masculina. Foto: Analía Cuccia

Sus objetivos tras este torneo, es poder meterse entre los seis seleccionados tras los evaluativos del próximo año, para poder participar en la Copa del Mundo, Sudamericanos, Panamericanos e inclusive, Juegos Olímpicos. Pero según contó a Vía San Juan, no cree que esto se dé en el 2024, pero sí piensa hacerlo para el 2025, aunque no quiere arriesgar: “para que no se mufe”, confió a modo de broma.

En cuanto al futuro de la gimnasia en la provincia, Nahuel confió que para que este deporte crezca “necesitamos más gente en cada gimnasio y más profes que enseñen este deporte. Después, que lleguen o no un deportista a elite depende de cada uno. Pero “para que crezca la gimnasia en la provincia es necesario que más chicos elijan este deporte y que haya más docentes preparados. Pero para eso también es importante la difusión”, dijo.

-¿Y cuáles son tus próximos objetivos?

-Estar entre los dos o tres ‘allarounder’ de la selección. Sé que será difícil porque hay gimnastas establecidos, con muchos puntajes, pero apunto a llegar lo más lejos y alto posible.