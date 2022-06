Torneo Zero Fight - Las Esports. Competencia gamer de los juegos: Dragon Ball FighterZ , Dragon Ball Budokai, Tenkaichi 3, The King of Fighters XV y Mortal Kombat 11. Destinatario para adolescentes a partir de los 13 años. Se realizará de manera abierta y gratuita para todos los equipos que cumplan con los requisitos. Habrá 4 premios , uno por cada torneo, de $10.000 a cada ganador. Se realizará el viernes 17 de 15 a 22 y el sábado 18 de 15 a 22. Entradas es gratuita con inscripción previa.