A dos semanas de la desaparición de Julián Escobar, decenas de kayakistas organizaron un simbólico último adiós en la ciudad de Ushuaia. Según publicó el diario Info Fueguina, la despedida se realizó este último domingo en el Canal Beagle, a donde llegó un grupo de deportistas con sus kayaks. En una ceremonia por demás emotiva, los protagonistas largaron flores al agua.

“Cuando la amistad, la calidad humana, la unión de los desinteresados no puede cambiar un destino que no queremos ni un final genera una profunda tristeza. Es imposible decirte adiós, porque todo lo que sos y lo que has ofrecido, quedará por siempre grabado dentro de todos nosotros para siempre. Nunca te vamos a olvidar Juli!”, escribieron desde Kayak Ushuaia.

El deportista sanjuanino se encuentra desaparecido desde el 13 de abril, cuando inició la travesía de nueve días con su kayak por el Canal Beagle y no regresó jamás. Lo que se sabe es que Escobar estaba en el Paso Moat -a unos 100 kilómetros al norte de Ushuaia- cuando se supo por él por última vez. No estaba solo, lo acompañaba un amigo: José Augusto Cabellero, de 42 años, quien fue hallado a las pocas horas sano y salvo.

Pese a la intensa búsqueda que lleva adelante Prefectura Naval, las esperanzas de encontrarlo con vida son casi nulas. Trascendió que debido al tiempo que pasó y a las rigurosas condiciones climáticas imperantes se habría desistido de continuar con el SAR, sistema de búsqueda y rescate de una persona que se presume perdida, enferma, herida o imposibilitada en algún modo, pero viva.