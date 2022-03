De cara a las elecciones de 2023, la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, llegó a San Juan el último lunes. En su visita al suelo sanjuanino, encabezó una conferencia de prensa con su colega del bloque Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego. Además, estuvieron presentes en la mesa Susana Laciar, Enzo Cornejo y Fabián Martín, entre otros referentes del espacio.

Sobre la coparticipación y la distribución de recursos, Vidal afirmó que “no tiene que ser una pelea entre provincias”, y que Nación debe responder con espíritu federal: “Hay un falso dilema cuando la discusión se lleva a una pelea entre provincias y la mayor parte de los recursos de la coparticipación primaria se lo queda Nación, y ha ido concentrando los recursos. En vez de pelearnos por recursos, la Nación debería distribuir más fondos a las provincias”, apuntó Vidal y subrayó que “la redistribución debería ser en función de las condiciones de cada provincia como población que tiene, esquema de transporte, etc. La Argentina es muy diversa”.

Además, se refirió a la inflación: “Las medidas que dictó no resuelven el problema de fondo y ya demostraron su fracaso. Volver al acuerdo de precios es volver a una instancia que ya fracasó y no hace mucho”. En esa misma línea añadió: “La argentina tiene más del 40% de inflación promedio sin considerar la hiperinflación desde el regreso de la democracia. Desde 1970 se firmaron 10 acuerdos de congelamiento de precios por distintos gobierno. Está claro que por ahí no es, tampoco es con más impuestos, aumentando las retenciones. No es el camino aumentar los impuestos porque además el presidente no tiene facultades y se vencieron el 31 de diciembre para hacerlo. Por eso desde el Congreso pedimos que sea tratado ahí”.

Para cerrar el tema de la inflación, aseguró que “es el resultado de la emisión incontrolada, ‘la platita’ del año pasado y que todavía no terminamos de ver lo que generó. En marzo veremos una inflación del 5% porque cuando uno emite, la inflación se ve meses más tarde”.

Sobre la disputa entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, apuntó: “Es una enrome irresponsabilidad estar en este nivel de discusión interna siendo lo que nos pasa a los argentinos. Con una inflación proyectada en el 60% y que le pega a los que menos tienen que son los que consumen más en alimentos”.

Por otro lado, indicó que su visita tiene un perfil “muy productivo” y que por esos motivos se reunió con el sector de la cal en Sarmiento y con referentes del Parque Solar. Se esperaba que este martes visite un emprendimiento de producción de aceite de oliva, una bodega y un emprendimiento de producción de cebolla y ajo. Finalmente, pasará por la Casa Natal de Sarmiento y acompañará a los referentes del frente Juntos por el Cambio en San Juan.