El vicegobernador de la provincia, Roberto Gattoni, hizo pública su postura sobre el futuro político del gobernador Sergio Uñac y manifestó su deseo de que “vaya por un tercer mandato”.

“Hay un montón de gente preparada y que quiere ser gobernador pero lo importante es no confundir con doble discurso, yo estoy hoy parado desde lo personal el único plan para mi posible es que el gobernador Uñac sea candidato a un tercer mandato”, dijo este jueves el vicegobernador Roberto Gattoni”, dijo Gattoni en diálogo con Radio Sarmiento.

Respecto a la posibilidad de que el primer mandatario provincial vaya por un periodo más, el funcionario expresó que “Yo creo que sí, porque la ley dice tres mandatos y él lleva dos o uno y medio”.

Sobre su posibilidad de ser candidato a gobernador, Gattoni manifestó que “sería apresurado hablar de eso, yo estoy acompañando hace 20 años al gobernador Uñac y me siento muy cómodo en este rol. Y creo que no hay otro plan que no sea que el candidato a gobernador a un tercer mandato sea el gobernador Uñac. Ni siquiera lo he merituado (respecto de una eventual candidatura suya a ese cargo”.