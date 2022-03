Durante la jornada de este jueves, el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, brindó una conferencia de prensa en donde habló acerca de las declaraciones que él mismo había realizado tras la reunión con el presidente Alberto Fernández. En esa oportunidad, el mandatario provincial había afirmado que lo “entusiasman otros desafíos” y eso generó mucha repercusión.

Sobre su futuro político, Uñac sostuvo que sigue están en San Juan: “Se asocia futuro político a candidatura y el futuro político es sumamente amplio. Con el Presidente estuvimos conversando temas de gestión que implican un desafío institucional pero que roza la política también”.

Además, agregó: “Hay cambios estructurales que el Presidente piensa y que no soy yo el encargado de transmitirlos pero que es significativo para el interior del país y para San Juan, fundamentalmente. En ese marco hice las declaraciones, obviamente cuando uno habla que estuvo con el Presidente y que hablamos de política se piensa en cuestiones superiores. Mi destino inmediato está en San Juan”.

Finalmente, sostuvo que no está buscando su re-reelección, aunque tampoco la descarta: “Mi presente y mi futuro están puestos en San Juan, mis expectativas están puestas acá, después seguiremos charlando. Cuando se dé y el Presidente lo comentó, voy a hacer referencia a qué me refería en ese momento, no puedo avanzar más porque si no lo dice él no lo puedo decir yo”.

Cabe destacar que el Gobernador sanjuanino estuvo en Buenos Aires en el marco del tratamiento del acuerdo con el FMI. El funcionario reiteró su posición sobre la necesidad de honrar las deudas y obligaciones contraídas por Argentina. “Que se alcance un acuerdo en el Congreso que significa un punto de equilibrio, honrando las deudas internacionales sin descuidar el presente y el futuro del país”, había dicho. Además, en ese momento agregó que “poner al país en default implica agudizar los problemas y tenemos que tratar de evitarlo”.