Luego de que el club Nueva Chicago pidiera a la Inspección General de Justicia declarar como irregular e ineficaz a la Asamblea remota que eligió a Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la presidencia de la AFA, los clubes sanjuaninos salieron a respaldar al dirigente. Según publicó Diario Huarpe, las autoridades de la Liga Sanjuanina de Fútbol y de la Federación Sanjuanina de Fútbol, apoyaron la gestión de Tapia.

Oscar Cuevas, presidente de la Liga Sanjuanina, indicó: “Nosotros a la gestión de Tapia la vamos a seguir apoyando. En su momento se eligió la reelección de “Chiqui” por decisión de todos los clubes que están adheridos a la AFA. Nuestro apoyo es incondicional hacia “Chiqui”, ya que él apoya mucho al fútbol del interior no sólo a nuestra liga, sino que a todas las ligas del país”.

Además, Cuevas sostuvo: “Creo que tiene ribetes políticos de algunos clubes que no quieren que los clubes del interior avancen más que los clubes de Buenos Aires, recuerden que los clubes del interior ahora, a través de la televisación, nos están dando un dinero para apoyar al fútbol del interior, así que parece que a alguien le está doliendo que el interior reciba este apoyo por parte de la AFA. Por parte de “Chiqui”, está muy tranquilo por él y los que están a su lado saben que están haciendo bien las cosas, por eso ellos deben estar tranquilos porque nosotros desde San Juan lo estamos apoyando al igual que toda la Región Cuyo y todo el país. No a todos se puede tener contento, por eso a alguien le está molestando algo y no se puede dejar conforme a todos”.

Por otro lado, Nacif Farías, presidente de la Federación Sanjuanina de Fútbol, agregó: “Nosotros estamos consustanciados con el proyecto de Tapia y de Pablo Toviggino desde hace muchos años. Esta es una cuestión muy política y llama poderosamente la atención que Jurídica vaya a darle curso a una denuncia que hizo alguien después de un año que ellos mismos aprobaron la Asamblea, cuando “Chiqui” fue elegido por unanimidad, incluso por el club que ahora está haciendo la denuncia y Jurídica aprobó todo eso, por eso creo que es inexplicable lo que está pasando. No deberían darle curso a esa denuncia, por lo tanto, el apoyo de todas las ligas afiliadas a nuestra Federación sigue más firme que nunca”.

La denuncia que apunta al sanjuanino Tapia sostiene, entre otras cosas, que el Comité Ejecutivo no especificó en la convocatoria a la Asamblea cómo se conectarías los representantes de los clubes para realizar el cónclave y que los delegados no dejaron constancia de haber recibido la convocatoria, algo que exige la resolución de la IGJ. Además, se cuestiona que en el Acta de la Asamblea no se detallan los miembros ausentes, un requisito formal consagrado por el reglamento de la AFA.