La Secretaría de Deportes y Ministerio de Turismo de San Juan convocaron este jueves a una conferencia para profundizar sobre el impacto económico que producen los grandes eventos deportivos. En este contexto, se refirieron a la recaudación millonaria que generaron el Campeonato Argentino de Patinaje Artístico, Vuelta a San Juan y Superbike Mundial en sus distintas ediciones, dejando una ganancia de casi 800 millones de pesos en las arcas provinciales.

El relevamiento publicado por el Gobierno detalla el movimiento económico en el comercio, hotelería, turismo y gastronomía que se origina a partir de estas mega competencias. El Campeonato de Patinaje Artístico, llevado a cabo en septiembre pasado, convocó a unos 408 deportistas que gastaron -solo en hospedaje- aproximadamente 12.180.000 de pesos.

La Vuelta a San Juan Internacional, a desarrollarse en enero próximo, también es otro evento que genera recaudación millonaria. En 2019 el 30% de los asistentes fueron extranjeros y el 70% fueron turistas nacionales, dejando cerca de 109.728.924 pesos en la provincia. Mientras que en 2018 fue de alrededor $90.003.156.

Ni en su versión internacional ni nacional, la Vuelta a San Juan no se realizará este 2021.

El Campeonato Mundial de Superbike es el espectáculo deportivo que mayor movimiento turístico genera. En 2019, dejó una ganancia de $ 411.167.590 distribuidos en los distintos sectores económicos y comerciales. Además, la ocupación hotelera alcanzó el 100%.

“La sociedad tiene que entender que los eventos no son un gasto para la provincia. Ustedes los empresarios, deben comunicarle a la comunidad que el Gobierno con los eventos, está invirtiendo en el empresariado, y en cada puesto de trabajo que ustedes generan. Estamos invirtiendo en cada trabajador y en todos los lugares a los que los turistas asisten”, manifestó Claudia Grynszpan, ministra de Turismo y Cultura.

Por su parte, Jorge Chica aseguró: “Cuánto necesitábamos esta comunicación entre todos nosotros, y cuánto le debíamos a la opinión pública, que a veces criticaba alguna acción de gobierno o un evento. Pero nuestro gobernador visualizó esto, estábamos en un círculo vicioso, donde no se podían traer eventos a la provincia porque no teníamos infraestructura, o no se podían generar acciones o traer eventos, porque la provincia no tenía capacidad hotelera. Había que cambiar ese círculo vicioso y el gobernador se puso en ese lugar”.