La historia de una “pareja” de perros que emociona a todos en San Juan

Hay historias que involucran a nuestros amigos caninos de 4 patas que nos emocionan hasta las lágrimas. Esta es una de ellas y ocurre en el barrio Fragata Sarmiento de Chimbas, donde se encuentra la Delegación Oeste que agrupa a trabajadores dedicados a la recolección de residuos de esta zona del departamento.

La subdirectora de esta institución, Silvia Trigo, contó la historia de Blanca y Flaco, dos perritos a quienes abandonaron hace 12 años y que fueron adoptados por la Delegación. Hoy, más de una década después, viven en el lugar y acompañan a sus compañeros en sus tareas cotidianas.

Ella es Blanca, tiene 12 años y es una de las perritas de la Delegación. Foto: Diario huarpe

En diálogo con Diario Huarpe, Trigo contó que también se hace cargo de otra perrita, “Negrita”, con una historia muy similar a la de los otros dos, solo que la tiraron de adulta en el lugar. Además, contó que desde aquél momento hace 12 años, se despertó su vocación de proteccionista y que los más de 50 trabajadores del lugar se encariñaron con los animalitos.

Blanca y Flaco tienen un sentido de pertenencia muy particular con la delegación y con las personas que prestan servicios en toda esa zona oeste del departamento chimbero, específicamente desde calle Cipolleti hasta el límite. Todos los días salen a “trabajar” con ellos.

Entre las particularidades que contó la subdirectora del lugar es que Flaco es el que más acompaña, mientras que algunos días Blanca se queda en la delegación. A pesar de esto y debido a la edad avanzada de los canes, algunas veces no les permiten ir a patrullar porque tienen que caminar mucho. “A veces, cuando van hasta el Observatorio Félix Aguilar, los chicos me avisan y yo lo encierro un ratito en la oficina para que no se vaya con ellos porque es muy lejos”, sostuvo Trigo.

Es que son muchas horas de “callejear”. Tienen que estar en la calle desde las 7 hasta las 19 acompañando a los trabajadores: “A veces cuando él sale y ella se queda, lo espera con muchas ansias. Parecen una parejita”, contó. Además, los tres perros del Departamentos están esterilizados y tienen sus controles médicos al día. Blanca, según contaron, tuvo cáncer tres veces.

Sobre esto, Flaco tiene una pequeña renguera porque un colectivo lo atropelló hace unos años, pero por su agilidad una vez pudo atrapar a un ladrón y ganarse una medalla. En esa oportunidad, el animalito agarró a un hombre que le había arrebatado un celular a una vecina. Lo mordió de sus prendas de vestir y no lo dejó irse hasta que llegó la Policía y por este motivo el municipio de Chimbas le otorgó una medalla al valor.

“Hay vecinos que te van a decir que no lo quieren, porque es superprotector y a cualquier persona que pase encapuchada o que le parezca sospechosa le va a ladrar. Pero es buenísimo, nunca ataca ni muerde”, sentenció Trigo.