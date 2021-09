Una pequeña sanjuanina de 3 años deberá realizarse una cirugía de reconstrucción de laringe en el Hospital Rawson con una especialista del Garrahan, lo que será un procedimiento inédito en la provincia. Será histórico porque siempre se derivaron este tipo de pacientes a Buenos Aires. De esta manera, la familia de Guillermina necesita comprarle una prótesis para que le sea colocada, y por estos motivos realizan una rifa que buscan viralizar. Sus papás están muy esperanzados con poder lograr ese objetivo.

//Mirá también: Sanjuanino lucha por su vida luego de ser embestido por un automovilista

Según publicó Diario La Provincia SJ, cuando Guillermina tenía 40 días de vida contrajo botulismo y desde ese momento luchó por vivir y salir delante de la inmovilidad con kinesiología motriz, fonoaudiología, neuroestimulación, estimulación visual y psicomotricidad. Hoy, cursa jardín de infantes gracias al sistema de educación para alumnos con internación domiciliaria.

Para comprar la prótesis, desde el entorno de Guillermina lanzaron esta rifa. Diario La Provincia SJ

La mamá de Guillermina, Verónica Muñoz, contó al diario sanjuanino que “ella es electrodependiente y desde sus dos meses de vida está traqueotomizada. Estamos cerca de cumplir los 4 años de internación domiciliaria y tenemos asistencia del Ministerio de Desarrollo Humano. Ellos están a cargo de la internación, insumos ortopédicos y de internación, terapias profesionales, leche y pañales y todo lo necesario”.

“Cuando este año se retoman esas cirugías programadas en Buenos Aires me contacto con ellos y se comunican conmigo y me dan la opción de comunicarme con una doctora de ese hospital que hace un mes está en San Juan. Se desempeña en el Hospital Rawson y allí está también su pediatra, el jefe de Terapia el Dr. Clavel”, agregó Verónica.

Luego, la mamá de Guillermina detalló: “Ella puede ser operada en la provincia. La doctora estimó necesario hacerle una endoscopía, que será este miércoles, para ver cuánto de cartílago de una costilla de Guille necesitan extraer para reconstruirle la laringe. La prótesis que necesitamos comprar actuará para dilatar la zona. Una parte de la laringe es cónica y la prótesis irá al medio para que no se cierre el injerto que realicen en la cirugía”.

“Como es la primera cirugía de este tipo que se hará en San Juan, en el Hospital Rawson no tienen la prótesis Nº 8. Además, no es un insumo que se reciba seguido. El Ministerio de Desarrollo Humano, por su parte, tiene sus tiempos para resolver este tipo de insumos. Puede tardar entre 4 a 6 meses y es un tiempo que ahora no tenemos. Ya hemos experimentado demoras con otros insumos lo que me llevó a intercambiar con otras familias de chicos traqueotomizados y hasta me los han prestado, en su momento. Por eso, decidimos no gestionarla por esa vía y reunir el dinero para comprarla”, sostuvo Verónica.

Además, indicó que “la doctora me dice que esta es la mejor etapa para operar la garganta. Afortunadamente, esta iniciativa solidaria se viralizó y hay mucha gente que compró los números. Hasta nos han donado dinero sin querer participar del sorteo y los vecinos la quieren muchísimo. Solamente necesitamos reunir el dinero de la prótesis ya que todos los demás gastos que se generen por la intervención quirúrgica e internación los vamos a pagar nosotros. Somos una familia de trabajadores y vamos a hacer todo como papás para lograrlo. Sabemos que vamos a pasar mucho tiempo en Terapia y nos van a pedir que un catéter o una crema. Conocemos lo que nos podemos encontrar”.

Los papás de “Guille” compraron la prótesis directamente de fábrica, ya que el costo “es la mitad de lo que nos cobran en ortopedias locales: son $60.000. En una ortopedia me dijeron que se tenían que contactar con la fábrica y me dieron el nombre. Busqué y busqué y encontré el teléfono. Llamé y la secretaria me hizo la cotización, el pasado viernes”, indicó Verónica.

“Hay que actuar ahora para cerrar esa abertura de la traqueotomía. Ella puede empezar a generar sus texturas internas tras la cirugía que es muy compleja. Podría encararse sólo con un equipo sanjuanino de terapia o se podría convocar a profesionales del Garrahan. Lo que sí sé, es que la doctora realizaba este tipo de intervenciones 4 a 5 veces por día en Buenos Aires. No podíamos creer que se podía realizar acá y eso tiene sus ventajas”, agregó.

//Mirá también: El drama de una hockista sanjuanina que se fracturó el hombro por un ataque de motochorros

Finalmente, la mamá concluyó indicando que si esta cirugía se hace en San Juan, “se dará una posibilidad para los chicos traqueotomizados de San Juan y de Cuyo y se puede descomprimir la demanda en el Garrahan, hospital al que hemos ido en vuelo sanitario y que conocemos muy bien. La doctora que está ahora en nuestra provincia puede ser la pionera en esa intervención aquí”.