Falleció en el hospital Marcial Quiroga y su familia denuncia que le robaron dos anillos de oro

El dolor por la muerte de un ser querido es una de los más intensos que podemos sentir las personas. Sin embargo, ante la difícil situación que deben afrontar los familiares de quien perdió la vida, se pueden sumar otros inconvenientes que lo pueden hacer aún más desesperante. Este es el caso de una familia de Los Berros, quienes denunciaron un robo al interior del Hospital Marcial Quiroga luego de que su abuela falleciera.

Lucía Norma Martín murió el pasado viernes a los 76 años de edad y su familia denuncia que cuando recibieron las pertenencias en la Morgue de dicho hospital, notaron que faltaban dos anillos de oro. Cuando fueron el martes a buscar respuestas, no obtuvieron éxito y hoy ofrecen recompensa para recuperar las alianzas de la mujer.

Es que existe un valor sentimental muy grande que guardaban esos anillos para la familia Díaz-Martín. Lucía había cumplido las “Bodas de Oro” hace siete años con su amado Enrique Díaz, contrayendo matrimonio nuevamente. Allí fue que él le regaló a ella el anillo y el cintillo, ambos de oro.

El último jueves por la tarde, Lucía ingresó a la Guardia del Marcial Quiroga con una insuficiencia cardíaca tras haber sido derivada por su cardiólogo particular. Según expresó Leonardo Díaz, el hijo de la mujer, “la llevamos de urgencia, la hicieron entrar sola en silla de ruedas y a las horas mi hermana pudo entrar, mi mamá ya estaba intubada y muy mal”. A las pocas horas, el viernes al mediodía, la mujer falleció.

Según contó a Diario de Cuyo, Leonardo fue ese mismo viernes hasta la Morgue del hospital para cambiar a su madre y allí recibió una bolsa roja y cerrada con las pertenencias. Lógicamente y debido al dolor del momento, el hombre ni siquiera abrió la bolsa para constatar lo que había en el interior, pero el sábado después del entierro la familia la abrió y notó que no estaban los anillos de oro.

Con mucho dolor, la familia de Los Berros esperó hasta el martes (porque el lunes fue feriado) y llegó hasta el hospital a reclamar los anillos, pero no tuvieron respuesta. “Prácticamente no me dieron respuestas, me dijeron que en el momento que un paciente entra le entregan las pertenencias a algún familiar y eso no pasó porque nunca nos llamaron. Encima me decían `seguramente su mamá se las sacó y se las dio a alguien`, algo que sabemos que no fue así, mi mamá apenas entró fue entubada”, expresó enojado Díaz.

Además, Leonardo insistió con revisar las cámaras de seguridad, pero no tuvo éxito: “Les propuse que revisemos las cámaras pero me tuvieron a las vueltas durante tres horas. Pedí hablar con el director y me dijeron que no estaba. Ninguna autoridad salió a darme alguna respuesta, es una vergüenza que pasen estas cosas dentro de un hospital”.

En ese sentido, admitió que ofrecerán recompensa a quien las devuelva e insistió en que no les importa el costo económico de las alianzas sino el valor sentimental que tenían. “No nos interesa la plata, con esos anillos mis padres festejaron hace 7 años los 50 años de casamiento y los 8 años de novios. Hoy mi papá salió llorando del hospital porque iba con la esperanza de recuperarlos”, indicó.

Por último, Leonardo sentenció: “No quiero hacer un escándalo. Podría llevar este tema a abogados pero no quiero generarle otro trauma a mi papá que encima del dolor de haber perdido al amor de toda su vida, tiene que atravesar por esto. No me gustaría que quedara impune, me gustaría que al menos alguna autoridad tenga la amabilidad de atendernos y decirnos qué pasó. Vinieron mis tías de Buenos Aires y lamentablemente con lo que pasó se llevaron la peor imagen de San Juan”. Así, la familia sarmientina ofrece recompensa para recuperar las alianzas de su madre y pidieron que ante cualquier dato se comunicaran con Leonardo al 2644 42-9978.