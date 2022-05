En medio del aumento de casos de coronavirus, en San Juan ya se venden los autotest para detectar la presencia del virus de manera privada. Según explicó Carlos Otto, titular de la Asociación Propietarios de Farmacias, los test se pueden conseguir en distintas farmacias de la provincia y tienen un valor de entre 1.800 pesos y 2.800.

“Hace 15 días que comenzamos con la venta de autotest en la provincia. No se comenzó con la venta antes porque quizás existió una confusión en cuanto a las normas legales. Las farmacias esperábamos que ser notificados de una norma legal hecha por la provincia. Hasta que nos dijeron que estaba realizada y que se había adherido a las normas nacionales, las farmacias no teníamos claro cuál era la forma de proceder. Por eso mismo no se hacía, por temor a sanciones, clausuras o no cumplir con las leyes de Salud Pública”, resaltó Otto a Diario La Provincia.

En Argentina se están vendiendo diariamente unos dos mil autotest por día, pero la cifra podría aumentar como consecuencia de la suba de contagios en todo el territorio nacional. Mientras tanto la venta viene siendo normal en San Juan: “No se notó un aumento en la venta de estos autotest, fue bastante chata. Hubo consultas, en los mostradores de las farmacias, en los últimos días con el aumento de casos, pero no es significativa la venta”.

Aún así, Otto advirtió que son pocos los autotest que están a la venta. “Se están comercializando en la provincia los que hay en las droguerías, no hay mucha cantidad. No hay demasiado stock, con lo cual por ahí también a la gente les cuesta conseguirlo”, señaló. Y agregó que el costo “ronda en el orden de los $1800 a $2800, dependiendo la marca, la muestra y demás”.