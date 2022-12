En San Juan no se acata el feriado por “la situación económica” y habrá jornada normal

Entre medio de idas y vueltas, de apoyo y descontento por el feriado nacional dispuesto por el presidente Alberto Fernández, en San Juan no lo apoyan. La decisión, que ya se oficializó, no fue bien recibida en la provincia. Si bien no tiene la opción a adherir, el gobernador Sergio Uñac confirmó que habrá actividades normales.

“Declárase feriado nacional el día 20 de diciembre de 2022, con el fin de que el pueblo argentino pueda festejar y compartir con la SELECCIÓN MASCULINA ARGENTINA DE FÚTBOL el título de Campeones Mundiales de Fútbol obtenido en la ‘Copa Mundial de la FIFA CATAR 2022′”, expresa el primer artículo. Luego pide instruye “a los distintos organismos para que implementen las medidas necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales”.

En San Juan hay diferencias y dentro de la misma tropa. El gobernador de San Juan, el peronista Sergio Uñac, emitió un comunicado oficial con la decisión de no aplicar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en la provincia que administra.

De acuerdo al texto oficial, la decisión de Uñac se da en virtud de “la situación económica actual; el asueto dispuesto para el 23 de diciembre y que la Selección Argentina no estará en San Juan”. Por esos motivos, “se ha dispuesto que mañana se trabaje normalmente en el ámbito público y en el sector privado de la provincia”.

Además, confirma que el Poder Judicial y el Legislativo harán lo propio. De esta manera, Uñac se planta al Gobierno nacional pese a pertenecer al mismo partido político, el Frente de Todos. Pero traslada un reclamo que se hizo desde distintos puntos del país: un feriado nacional para que solo se festeje en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Qué dice el comunicado del Gobierno de San Juan sobre el Feriado Nacional