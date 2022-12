Feriado nacional por Argentina campeón mundial: Mendoza no se adhiere y habrá actividad normal

Luego de que el Gobierno de la Nación decretara feriado nacional para este martes 20 de diciembre, por la llegada de la Selección a la Argentina al país y todo su recorrido exponiendo la Copa del Mundo para los argentinos en Capital Federal, el gobernador Rodolfo Suárez decidió que la actividad será normal en Mendoza.

Si bien en principio protestó por no tener opción de adhesión a este decreto, luego acató y posteó en su cuenta de Twitter: “Tratándose de un Decreto de Necesidad y Urgencia, que tiene naturaleza de ley nacional, y al no contener en su escrito, la opción de adhesión a las provincias, mañana increíblemente será feriado en todo el territorio nacional”.

El gobernador Rodolfo Suárez confirmó el feriado y criticó al Gobierno nacional.

Posteriormente, dio marcha atrás al ver el perjuicio económico al frenar la productividad por la celebración deportiva y se ‘plantó’ en contra de este DNU. Y en el informe oficial, la explicación del Gobierno de Mendoza dice lo siguiente: “Esta medida se toma sin conocer aún el texto definitivo ni la letra chica del Decreto nacional. La medida provincial se debe a que Mendoza no está incluida en el recorrido que hará la Selección nacional. Por lo que el Ejecutivo mendocino, por pedido de los sectores productivos, comerciales e industriales de la provincia, dispone que este martes será una jornada normal de trabajo”.

Qué actividades mantendrán la actividad normal este martes en Mendoza

A través de un escueto comunicado firmado por el presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la ciudad de Mendoza (CECITyS), Adrián Alin, explicó que no adherirá a la medida.

Mientras que desde el sindicato del CEC (Centro de Empleados de Comercio) sostiene que el feriado de mañana tiene las características remunerativas como establece la legislación laboral vigente. Y explicaron que “el trabajador tiene la potestad de asistir o no a prestar sus servicios. Si asiste, se cobra el día normal más una cantidad igual. Es decir, el doble. Si no asiste, no puede ser sancionado y se cobra como un día normal”.

Mientras que en la Administración Pública y servicios estatales, incluido el Transporte, funcionarán con normalidad según lo indicó el secretario de Servicio Públicos, Natalio Mema, quien además confirmó que el servicio de Transporte en la provincia tendrá la frecuencia habitual de un día de semana y no de un domingo, como se había anunciado anteriormente luego de el DNU.