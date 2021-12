En San Juan sigue la puja por el pago del Plus Navideño. Con el objetivo de compensar el desacople del salario con la inflación, el gremio de UPCN le insistió al gobierno de Sergio Uñac el pago de un una suma extraordinaria para los empleados públicos. Según publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación en el año alcanzó el 45,4%.

“Todos los días estamos pidiendo el pago de un Plus Navideño que nos ayude a compensar lo que hemos perdido por la inflación en lo que va del año”, explicó Enrique Funes, secretario gremial de UPCN, en diálogo con Diario Huarpe.

Por ahora se desconoce el monto del Plus Navideño que solicitaron desde el sector, Pero Funes explicó que “sabemos que la situación económica es difícil para todos y es por eso que le pedimos al gobierno que haga el esfuerzo necesario y considere este pedido”.

Por ahora desde Gobierno, consultados por el diario local, manifestaron que no hay margen para pagar una suma extra. Desde hace varias semanas el equipo económico viene insistiendo que este año no habrá un bono de fin de año. Rivadavia, departamento que conduce el intendente Fabián Martín, por ahora sería el único municipio que entregaría un plus a sus empleados.

Cabe destacar que los trabajadores públicos en San Juan tuvieron un aumento del 38% en todo el año. En un principio se aplicó una suba del 30% a pagar en tramos, y después en octubre hubo otro aumento del 8%.