En las últimas horas, la Legislatura Provincial recibió una queja formal contra Enrique Conti, actual miembro del Tribunal de Cuentas. La presentación fue realizada por Consenso Ischigualasto y allí le solicitaron a los legisladores provinciales “el estricto cumplimiento del artículo 205 de lo Constitución Provincial, respecto a un funcionario comprometido en el artículo 257, quien en las elecciones de distrito nacional del corriente año, de modo manifiesto y público participa en actividades políticas electorales”.

Según publicó Tiempo de San Juan, la motivación de la presentación fue una publicación que la actual candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, Susana Laciar, realizó el sábado pasado. Allí, aparecía Enrique Conti en las fotos de la visita del senador nacional Alfredo De Angeli.

Para Marcelo Arancibia, candidato de Consenso Ischigualasto para las próximas elecciones legislativas, desde este espacio buscan que la denuncia se trate en la próxima sesión o bien, antes de los comicios el próximo 14 de noviembre. “Pedimos a la Legislatura que tome cartas en el asunto y las medidas indispensables para salvaguardar el valor republicano que esta gente está violando en forma pública”, afirmó el abogado. “La forma de designación de los miembros no tiene nada que ver con la participación política que tienen luego que asumen, ya que puede significar la sospecha que no están cumpliendo con la misión de controlar en este caso la imputación de gastos de la provincia o los municipios”, agregó Arancibia.

Por su lado, Conti respondió a las acusaciones: “Me extraña esta actitud porque yo no soy candidato ni estoy compitiendo por votos. Fui invitado por el senador Basualdo, en función de haber sido tres veces ministro de Economía y asesor de empresas vitivinícolas, para escuchar la experiencia que tiene Entre Ríos en función de la bajante pronunciada del Rio Paraná y cómo han trabajado los productores de la zona. Política no he hecho”.

Luego, concluyó: “Esto se da en circunstancias que no suman votos, ¿o habrá cambiado tanto la política que no interpreto cuáles son los votos que puedan ganarse? Con la sequía no se gana ni se pierde un voto. No soy un monje de clausura. ¿A quién voy a perjudicar o favorecer siendo miembro del Tribunal ante un tema como la sequía? Desconozco cuál es el beneficio que saca Consenso con denunciarme”.