Fuerte reclamo en el Concejo Deliberante de Iguazú por inactividad legislativa durante la campaña electoral.

Durante la sesión ordinaria del jueves 12 de junio, el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Javier Bareiro, hizo uso del artículo 110 del reglamento interno para responder cuestionamientos sobre la falta de actividad legislativa en las últimas semanas, particularmente en el marco de la campaña proselitista. Atribuyó la ausencia de sesiones a la falta de despachos de comisión, debido a que los concejales no habrían asistido al trabajo en comisiones, paso necesario para habilitar el debate en el recinto.

Bareiro interrumpió por primera vez su rol en la presidencia del cuerpo para responder formalmente al edil Alejandro Verón, quien denunció no haber sido notificado sobre una eventual suspensión de las tareas legislativas, entre otros señalamientos. Desde la presidencia se remarcó que la falta de asistencia por parte de los concejales impidió la elaboración de dictámenes, lo que imposibilitó la convocatoria a sesiones.

El presidente del cuerpo también advirtió que se aplicarán sanciones conforme lo establece el reglamento interno del HCD, que obliga a los concejales a asistir tanto a las sesiones como a las comisiones para las que hayan sido designados. El artículo 22° del reglamento establece la pérdida proporcional de la dieta y los gastos de representación ante ausencias injustificadas o sin autorización.

Asimismo, el reglamento prevé que las licencias solicitadas por los ediles deben ser aprobadas mediante votación en el recinto, incorporándose a los suplentes en su reemplazo y aclarando que las licencias por campaña electoral son sin goce de haberes. No obstante, no se informó oficialmente si los concejales que participaron de las últimas elecciones solicitaron este tipo de licencias, ya que no se trató el tema en las sesiones del Concejo.

