En época de cuaresma y en Semana Santa los sanjuaninos comienzan a consumir más pescado. La merluza sigue siendo la opción más elegida por la gente, que ahora deberá desembolsar un 50% de dinero para comprar pescado. Así lo indica un relevamiento en las principales pescaderías de la provincia. Los propietarios coincidieron que en comparación con el 2020, los precios aumentaron y no descartan que haya nuevas subas para las próximas semanas.

El precio del filet de merluza está entre los $400 y los $480 el kilo y entre las opciones más económicas, la merluza limpia a $290, el filet de palometa o corvina a $320 el kilo y el besugo a $350. Para quienes optan por preparar paella los precios se elevan aún más, llegando los langostinos a costar $1.200. De acuerdo a lo publicado por Diario Huarpe, los propietarios de pescaderías aseguraron que no hubo un aumento de la demanda. “A pesar de que suba la carne vacuna, la gente la prefiere a productos de mar. Por ahí notamos más demanda los viernes, esperemos que aumenten las ventas”, informaron desde El Vasco.

Otro de los clásicos para la Semana Santa son los huevos de Pascua. Los aumentos también son del orden del 50%. Los mini huevos se consiguen entre $70 y $80, los más grandes y de conocidas marcas como Kinder o Ferrero Rocher llegan a conseguirse a $1.300. Luis Vargas, jefe de compras en Rafael Moreno, dijo que los precios se elevan tanto porque son productos furor. “Los fabricantes ponen una venta de tanta cantidad durante Semana Santa y si no lo venden ese producto no se vuelve a comercializar, la gente no lo compra. Entonces lo sobrefacturan para cubrir las pérdidas. Es parecido al pan dulce, los turrones y la garrapiñada en Navidad”, explicó.

Todos los años el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de la Producción firma convenios con las principales pescaderías para ofrecer una canasta de Pascua con precios acordados. Aún no se realizaron los anuncios al respecto pero se esperan anuncios la próxima semana.