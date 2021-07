César Bustos, el anciano sanjuanino que fue brutalmente atacado durante un robo, continúa internado en grave estado en el Hospital Guillermo Rawson. Su familia contó que su salud empeoró en las últimas horas y, con mucho enojo, pidieron celeridad en la causa, ya que todavía no hay detenidos ni sospechosos del violento asalto.

“Quedó en el olvido. Los que hicieron esta aberración están sueltos por ahí. No está bien eso. No están haciendo mucho por el tema”. “Hoy le tocó a César y mañana puede ser cualquier otro abuelo indefenso, que lo van a dejar como está él”, expresó la nuera de Bustos a Diario de Cuyo.

El hombre está hospitalizado en estado delicado. Esta semana fue intervenido quirúrgicamente en los intestinos como consecuencia de los golpes que sufrió y afectaron varias partes del cuerpo, en especial los órganos. Además, en el nosocomio contrajo neumonía y está con asistencia respiratoria.

El caso ocurrió a fines de junio en una vivienda del departamento Rawson. El hombre fue hallado por sus dos hijos en medio de un charco de sangre, tirado en el piso y con el rostro desfigurado. Los ladrones no sólo le robaron 70 mil pesos que había cobrado de la jubilación y aguinaldo, sino que intentaron matarlo con una llave francesa. También rompieron un caño de cobre que alimenta a una estufa para provocar una fuga de gas.

“Yo creo que mi hermano se demora un poco más y eso explota. No sé cómo no se asfixió. No puede ser lo que le hicieron... no tienen corazón... es indignante. Tengo miedo de que se muera, pero yo lo veo fuerte, va a salir”, había expresado en su momento uno de sus hijos.