Emilia Soler y Andrés Cantos compitieron en los Play Off y sólo uno pasó a la próxima etapa de La Voz Argentina

En la gala del lunes fue el turno del Team Lali en los Play Off: es esta oportunidad cantaron los sanjuaninos Emilia Soler y Andrés Cantos. Ella pasó a los Vivos, mientras que el ex Team Montaner tiene esperar la decisión del público.

Antes deque los participantes comenzaran a cantar, Lali expresó: “Estoy totalmente orgullosa de estos cantantes increíbles, de estas personas increíbles, no me puedo sentir más representada”.

En los Play Off, la joven de 20 años que canta en bares, Emilia Soler cantó “Good Woman”.

Durante el ensayo, la sanjuanina comentó que “lo que resalta es la actuación, voy a poder ponerle mucho a un personaje que no soy: una mujer enojada a full”.

Los sanjuaninos Andrés Cantos y Emilia Soler compitieron en los Play Off: ella pasó a los Vivos y él deberá esperar la decisión del público. Foto: Telefe

Lali confesó que “es una de las canciones más difíciles de los Play Off”, pero que está segura de que “la va a romper”.

La coach lo disfrutó: se paró, la alentó, cantó y bailó al ritmo de la canción. “Estoy muy orgullosa de lo que hiciste. Te vi íntegra en el escenario”.

Por su parte, Montaner dijo: “siento que ella acaba de obtener su pasaporte a la final”.

El otro participante sanjuanino es Andrés Cantos, quien se quedó con Lali tras ser robado tres veces en los Knockouts.

Durante el ensayo de “Mucho más allá”, el policía de 26 años dejó “muda” y “helada” a su coach: “lo que sostenés esta canción no se pude creer”, le dijo.

Luego de su actuación, su anterior coach Ricardo Montaner confesó que lo extraña y lo felicitó: “ojalá sigas progresando dentro del programa”.

Para Lali “es impesionante lo que vos cantás”. Además, la coach comentó: “te vi que luchabas y te quiero felicitar porque te sobrepusiste al problema”.

Quiénes son los participantes del Team Lali y qué cantaron

Juan Manuel Godoy comenzó la gala del lunes. El joven de 30 años, oriundo de San Miguel, interpretó “Nunca voy a olvidarte”, un tema popularizado por Cristian Castro.

Luego de Emilia Soler, llegó el turno de Tomás Spagnol, de apenas 18 años. El joven de Gualeguaychú cantó uno de los clásicos de Gustavo Cerati: “Crimen”.

Ángela Navarro es otra de las participantes que integra el Team Lali: tiene 22 años, es de Berazategui y cantó “Me quedo contigo”, popularizado por Rosalía.

El cordobés Renato Barbieri, un peluquero de 25 años, interpretó el tema “Sugar” de Maroon Five.

Otro de los participantes que pasó a los Play Off es Tomás Sagués, de 24 años oriundo de Bella Vista. Interpretó el tema de la película de El perfecto asesino “Shape of my heart”.

Andrés Cantos fue el siguiente y luego fue el turno de la uruguaya Lucía Cavallini: la modelo y actriz robada del Team Mau y Ricky, cantó “It’s a man’s man’s world”.

La otra uruguaya del Team Lali, la pricóloga clínica de 26 años Florencia Bonavida, cantó “Baby one more time”.

Florencia Bonavida. 26 años, Montevideo, Uruguay. psicóloga clínica. “Baby one more time”.

La última fue Vanesa Magnago, de 29 años oriunda de Monte Maíz, Córdoba. Cantó “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, un clásico de Fito Páez.

Quiénes quedaron en los vivos

“Quiero felicitarlos porque hoy la han descocido”, dijo Lali antes de elegir a los cuatro participantes que pasarán a la instancia de los vivos.

Lucía Cavallini fue la primera artista que nombró la coach, seguida por Tomás Sagués, Ángela Navarro y, por último, Emilia Soler.

De esa manera, la sanjuanina pasó a los shows en vivo, mientras que Andrés Cantos deberá esperar la decisión del público para seguir en competencia.

VIVOS

Una vez terminados los Play Off comienzan los “Vivos” el domingo 28 de agosto, y donde nuevamente cada participante se las juega todas cantando individualmente.

Cada finalista se presenta en vivo y el público vota desde su casa a sus favoritos. Los cuatro artistas que logren sumar más votos llegarán a la gran final.

Además, se rumorea que el último programa del reality show de Telefe, sea el próximo lunes 12 de septiembre. Sin embargo, esta información no está confirmada.