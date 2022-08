Realmente increíble la historia de Tomás Pablo Las Peñas, el sanjuanino que permaneció 27 minutos sin signos vitales y pudo resucitar y seguir con vida. Fue el 30 de abril, cuando el joven se desplomó mientras veía a su hijo jugando en el San Juan Rugby Club para Huaziul.

Según contó en diálogo con AM1020, “de ese momento no recuerdo nada, me dio un infarto de miocardio. William Martínez fue el primero que me asistió y luego intervinieron los otros médicos, quienes trajeron un desfibrilador que tiene tres disparos y eso fue lo que me devolvió la vida”.

Luego, agradeció a los profesionales de la salud que lo atendieron, ya que le realizaron tareas de RCP y gracias a ser una zona cardioprotegida y tener un desfibrilador con tres disparos lo pudieron resucitar. Al cabo de 45 minutos, llegó la ambulancia y lo trasladaron al hospital, donde estuvo inconsciente por cuatro días.

“Me colocaron cuatro stent y me internaron en la unidad coronaria del hospital. Yo empecé a tener memoria en los últimos días de internación, la verdad que fue un milagro, según me cuentan los médicos. Es un volver a nacer”, aseveró Las Peñas.

Por último, reflexionó: “Cuando nos pasa algo como esto, entendemos que de un día para el otro podemos dejar de existir. Actualmente, tengo un alta ambulatoria, voy casi todas las semanas al médico para realizarme estudios y chequeos. Aún me deben colocar dos stent más”.