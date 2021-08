En las últimas horas se descubrió que el hombre de Rawson que fue acusado de abusar sexualmente a sus hijas en realidad no era un pastor de la iglesia evangélica. La información la confirmó Ángel Carrizo, del Consejo Pastoral Evangélico, quien además admitió que no habían salido a aclarar de manera institucional antes porque no creían que fuese necesario.

A comienzos de agosto, un falso pastor sanjuanino de la iglesia cristiana “Dios pacto” fue detenido luego de ser denunciado por el abuso sexual de sus tres hijas, quienes tienen 28, 24 y 16 años y aseguraron que comenzaron a ser violadas por su padre cuando eran niñas. La joven de 24 fue la que contó lo que padeció durante largos años. El abuso sexual contra ella empezó cuando tenía tan solo 8 años.

El imputado, de apellido Aballay, se metía en su habitación y la manoseaba, incluso, le citaba un artículo de la biblia para justificar su accionar. Con el correr de los años, los abusos sexuales empeoraron y el pastor comenzó a accederla carnalmente todos los días, publicó Tiempo de San Juan. Cuando la joven tenía 19 años, el presunto violador abusó directamente sin usar protección. La hermana menor de las tres, también afirmó haber sufrido los abusos y contó que le tocó la cola y los pechos.

De esta manera, el falso pastor fue enviado al Penal de Chimbas luego de quedar imputado por delitos contra la integridad sexual en perjuicio de sus hijas, por lo que podría estar más de 50 años preso. En una precaria construcción de la Villa 17 de Agosto, en Rawson, había montado un templo bajo el nombre ‘Dios de Pacto’. Sin embargo, desde la entidad que nuclea a las iglesias evangélicas en San Juan afirmaron que el acusado de violación no pertenecía a sus filas e que se enteraron de su existencia cuando trascendió el terrible caso.