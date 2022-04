El último martes en horas de la mañana se conoció la trágica muerte de un ciclista que fue atropellado por un taxista en Santa Lucía. La víctima fue identificada como Roberto Eduardo Arias, tenía 17 años y había salido a trabajar junto a su padre, Juan Arias, a una obra en construcción.

En diálogo con Diario de Cuyo, Juan Arias reveló detalles sobre el doloroso fallecimiento de su hijo, así como también que Roberto había empezado a trabajar para juntar plata para festejar su cumpleaños de 18. “Hace menos de una semana había empezado a trabajar conmigo. Yo no lo quería llevar porque era menor, pero como el viernes eran sus 18 me dijo: ‘Papi, llevame, quiero hacer una monedita para hacerme un asadito’. Por eso iba conmigo”, contó.

Los desgraciados sucesos que culminaron en la muerte del adolescente ocurrieron minutos antes de las 7.30. Roberto y Juan circulaban cada uno en su bicicleta por la calle Quintana en dirección al Sur, hasta que llegaron a calle San Lorenzo y doblaron hacia el Este. Ahí fue cuando el menor fue embestido por un Fiat Siena manejado por el taxista Raúl Alberto Ontiveros, de 60 años, quien también iba por San Lorenzo hacia el Este.

“Yo iba adelante. Sentí un golpe, miré para atrás y me puse a buscarlo porque no lo veía. Lo encontré adentro de la cuneta. Yo le hablaba, le gritaba... él estaba sentadito y no podía hacer nada”, contó el padre de la víctima. Sobre Roberto, expresó: “Era muy bueno, un niño muy sano que no hacía nada malo”. El joven de 17 años era el mayor de 6 hermanos y cursaba 2do año de Tornería Mecánica en escuela nocturna. Además, su papá reveló que no tenía redes sociales y que “anteayer le había comprado un celular y se iba a hacer un Facebook”.

Con respecto a la parte judicial del caso, el cuerpo de Roberto fue trasladado a la Morgue Judicial para practicarle la autopsia. La UFI Delitos Especiales tratará de establecer con precisión cómo fue el siniestro y determinará si el taxista debe o no ser imputado.