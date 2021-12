Este martes, el camionero que el 5 de noviembre pasado había protagonizado un accidente fatal en Media Agua, Horacio Buscalia, quedó en libertad y también libre de todo delito de los que se le habían imputado. El hombre, que en un primer análisis había dado positivo de cocaína, pudo demostrar que no había consumido esa sustancia y la fiscalía en el tiempo de Investigación Penal Preparatoria pudo probar su inocencia.

Según la fiscalía, en la investigación se pudo probar que Buscalia no tenía cocaína en sangre sino que tenía partículas químicas de la planta de coca, dado que él había consumido hojas de coca. Este detalle pudo ser confirmado gracias a dos estudios a los que se sometió el camionero: uno de ellos detallaba que no era cocaína sino hojas de coca lo que había consumido; y el otro fue uno bucal, donde se encontraron restos de coca.

Además, Buscalia quedó sobreseído ya que él no había provocado el choque fatal, ya que tenía la prioridad de paso absoluta. De hecho, él tenía la ‘derecha’ y en su calle no había señal de que dijera que no tenía el paso, como por ejemplo los carteles de ‘pare’ o de ‘ceda el paso’. Por otro lado, fuentes extraoficiales indicaron que el camión estaba haciendo la maniobra de doblar y que fue la motocicleta la que impactó contra el rodado de mayor porte.

El accidente ocurrió en Media Agua el 5 de noviembre. Como consecuencia del mismo fallecieron dos personas: madre e hijo. Las víctimas fueron identificadas como Cristina Agüero de 50 años y Juan Eduardo Sosa, de 30. Así las cosas, Buscalia quedó libre de todo delito y podrá volver a su provincia natal sin antecedentes en su prontuario personal.