La conmoción reina en la comunidad huarpe del departamento sanjuanino 25 de Mayo. Uno de sus referentes, identificado como Ariel Andrés Carmona, fue detenido el viernes pasado por el presunto abuso sexual gravemente ultrajante cometido contra dos menores. El hombre si bien se defendió y apuntó que todo se trata de una venganza por unos planes sociales, el juez decidió que continúe detenido durante los 45 días de investigación.

//Mirá también: Lo condenan a 21 años de cárcel por abusar de su hija e hijastra cuando eran niñas

Según la denuncia, los hechos ocurrieron hace cinco años cuando las víctimas fueron a su casa a jugar con sus hijos. Una de las menores reveló a través del sistema de Cámara Gesell que el sujeto comenzó con ella una suerte de juego que consistía en que ella debía darle besos alrededor de la boca. La niña también dijo que en esa ocasión, Carmona se metió con ella bajo las sábanas de una cama y la obligó a masturbarlo y practicarle sexo oral.

El relato de la menor, quien hoy tiene 12 años, complicó su situación procesar. Después se sumó la confesión de una segunda víctima, también de la zona donde vive el sujeto, con el mismo modus operandi.

“No son así los hechos, no es como se dice... no es verdad, esos hechos no existen”, señaló el acusado ante el juez Diego Sánz, publicó este miércoles Diario de Cuyo. El referente de la comunidad huarpe, además, dijo que había sorprendido a una de las niñas practicándole sexo oral a un menor pariente suyo.

//Mirá también: Aberrante: un sujeto raptó a una niña en su bicicleta y abusó de ella en una construcción

Desde Fiscalía solicitaron tres meses de prisión para el sospechoso, considerando que libre puede entorpecer la investigación. El defensor del imputado, en cambio, se opuso a que dejen detenido a su cliente. “Hace 30 días que sabía que lo iban a denunciar y no se fugó ni influenció a nadie. Después que lo metieron preso, tampoco. Mi cliente va a colaborar con la Justicia porque nada tiene que ver con los hechos denunciados y es necesario que permanezca en libertad porque puede perder su trabajo”, expuso.

El juez finalmente le impuso 45 días de prisión preventiva a Carmona. Además habilitó el testimonio en Cámara Gesell de la otra menor.