Se anunció oficialmente que se decidió aislar el pabellón uno, sector cuatro del Servicio Penitenciario de Chimbas. La razón: un foco de coronavirus, que lleva cinco casos detectados según dijo el director del Penal, Javier Figuerola, a radio Colón. El funcionario indicó que la población de este sector es joven y que los internos tienen síntomas leves. El 16 de diciembre la Secretaria de Seguridad informó que se habilitaban las visitas pero se decidió dar marcha atrás.

El funcionario detalló que hubo intervención activa del área Sanidad del Servicio Penitenciario y aclaró enfáticamente que no habrá visitas hasta el alta médica. “Afortunadamente no hay brote ni rebrote gracias a un trabajo arduo de salud y debo destacar la colaboración del interno y de los familiares que nos ayudan a mantener un estatus sanitario”, añadió. Cabe recordar que hubo un brote de Covid-19 en octubre. La cantidad de internos que se contagiaron no fue informada con precisión pero se estima que fueron 300. En aquella oportunidad, hubo dos presos que fallecieron, ambos de avanzada edad y con patologías previas.

En el resto de los pabellones se mantendrán las actividades como hasta ahora, explicó Figuerola. Están permitidas las visitas ordinarias de consolidación familiar y se incluyen visitas de cónyuges con hijos menores de 18 años, de padres, hermanos e hijos mayores de edad y también de allegados en el caso no de tener vínculos primarios. “Las visitas van a paliar un poco la situación para pasar las fiestas”, indicó el director del Penal. Mujeres embarazadas, mayores de 60 años y personas con fiebre no tienen permitido el acceso.

En septiembre y en octubre hubo disturbios en el Servicio Penitenciario. Los internos en ambas ocasiones pidieron por el regreso de los beneficios, tales como la libertad condicional, las visitas de familiares (que se suspendieron al inicio de la pandemia), entre otras solicitudes. Hubo internos que llegaron a subirse a los techos de las instalaciones. Para desarticular la revuelta, tuvo que actuar además del personal de la dependencia estatal, grupos tácticos de la Policía de San Juan.